餵藥案延燒！侯友宜點名賴清德遭批甩鍋　柯文哲：中央、地方都有份

▲民眾黨主席柯文哲出席眾青論壇-青年改變的力量。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新北市發生幼兒園兒童遭園方餵食有毒藥物，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜11日批評，民進黨總統參選人賴清德「搞不清楚狀況」，司法現在是政府的，請賴清德交代司法機關勿枉勿縱。面對侯友宜反批賴清德，遭外界質疑甩鍋，民眾黨總統參選人柯文哲緩頰，大家應趕快合起來解決，「中央有份、地方也有份。」

柯文哲11日下午出席「眾青論壇-青年改變的力量」活動，會前接受媒體訪問。針對侯友宜要賴清德交代司法機關趕快查清藥物來源，被外界質疑甩鍋，柯文哲先是嘆了一口氣後表示，「我們第三者看那個⋯因為警察、檢調有中央部分，也有地方部分，一般警察局還是地方首長在指揮，所以我覺得事情出現了，就趕快去查。」

柯文哲提及，他自己也覺得很奇怪，該藥品到底是從哪裡買到的，這真的要查查看，「我是醫界的，我知道那是管制藥品，（但）我不曉得從哪弄來的。」

媒體追問，是否覺得中央也有問題，還是問題最大是在新北市政府？柯文哲認為，「有問題大家趕快合起來解決掉，怪來怪去⋯警察本來就是中央有份、地方也有份，這種事情發生了，就把問題列出來趕快釐清」，例如藥品從哪來，以及發生在一家幼稚園，難道是所有老師都同意嗎？「這聽起來滿怪的」，趕快把案情釐清。

柯文哲說，該幼兒園是連鎖的，全台灣有這麼多家，到底是個人行為，還是怎麼樣，「總是要查查看」。