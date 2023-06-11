侯友宜被批跳針式回答　柯文哲建議「侯侯GPT」：用ChatGPT練習看看

▲民眾黨主席柯文哲出席眾青論壇-青年改變的力量。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為爭取年輕選票，國民黨總統參選人侯友宜8日到政大和學生座談，但被問到諸多問題時，侯友宜長篇大論都沒給答案，引發網友質疑答非所問、跳針式回答。民眾黨總統參選人柯文哲11日笑稱，侯友宜應該用ChatGPT練習看看，「侯侯GPT」。

柯文哲11日下午出席「眾青論壇-青年改變的力量」活動，會前接受媒體訪問。針對今日要針對哪些年輕人最重視的議題做交流？柯文哲表示，自己要引用立委邱臣遠的話「四不一沒有」，分別為找不到好工作、買不起房子、不敢結婚、生不起孩子，最重要是「沒有希望」，而年輕人之所以找不到好工作，就是因為低薪，低薪進而買不到房子。

關於侯友宜日前在政大與年輕人對談時，被批答非所問、跳針式回應，要如何建議侯？柯文哲笑稱，「用ChatGPT練習看看。」媒體追問，是要用ChatGPT練習嗎？柯文哲再說，「侯侯GPT。」

至於此回應是否代表覺得侯友宜答得不是很好？柯文哲稱，「不然怎麼（會說）拿GPT練習練習？」

最後，被問到侯友宜、民進黨總統參選人賴清德年輕人選票比不上他？柯文哲認為，自己平常跟年輕人在一起，邏輯會比較清晰，但同時也被外界批評「太年輕了」。