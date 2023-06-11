　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜要賴清德查幼兒園餵藥挨轟　侯辦：只是口語督促、提醒

▲侯友宜今日上午前往國民黨雲林縣黨部。（圖／侯友宜競辦提供）

▲新北市長、國民黨總統參選人侯友宜。（圖／侯友宜競辦提供）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市爆發幼兒園餵藥案，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）日批民進黨總統參選人賴清德「搞不清楚狀況」，還要賴交代司法機關儘速清查。此話一出，律師黃帝穎反批侯毫無民主常識及法治素養，連高中生都知道的最基本「權力分立」概念都沒有。侯友宜競選工作室發言人江怡臻則解釋，侯的說法是「口語督促」，且檢察系統經過總統蔡英文8年執政，已呈現綠營禁衛軍的態勢；她更回擊黃帝穎，難道不支持儘速查明真相嗎？

針對侯友宜要求賴清德交代司法機關儘速清查幼兒園餵藥案，黃帝穎表示，全球民主國家的副總統都不能介入檢察官偵查中個案，侯友宜竟要副總統交代檢方釐清藥物來源，完全凸顯侯毫無民主常識及法治素養，連高中生都知道的最基本「權力分立」概念都沒有。黃進一步痛批，侯拖了25天才為新北幼兒園餵毒案道歉，難平息家長憤怒，從這次事件凸顯侯友宜三大問題，「市長失職又亂牽拖」、「法盲要副總統干預司法」、「毫無民主常識」。

對於黃帝穎的說法，江怡臻反批，餵藥案全國矚目，黃難道不支持儘速查明真相，讓每位家長安心嗎？江怡臻說，侯友宜指的交代檢方儘速釐清，只是口語督促或提醒，這是全民期待之意，況且「檢察系統經過蔡總統8年的司法改革，已呈現綠營禁衛軍的態勢」，侯友宜沒有本事介入司法，但不表示總統府無力介入司法，否則私煙是「超買」不是「走私」的說法從何而來？她強調，侯友宜沒有要干預偵辦，黃帝穎除了偷換概念，並以民進黨前發言人身分發言，卻假借法界公正人士說話，令人遺憾。

黃帝穎稍早則稱，「侯友宜知錯不改，才令人遺憾」，如此明顯欠缺民主常識與法治素養，被法界批評剛剛好，且同時還有檢察官出身的法律人也具名批侯！他強調，社會當然支持儘速查明真相，但全球沒有人會像侯友宜一樣，呼籲副總統「交代檢方」，因為這就是干預司法。他感嘆，侯講錯話改過就好，但侯辦出來硬拗，擺明轉移焦點，這就是「犯後毫無悔意」的問題了！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
食用海鮮要小心！　男吃生蠔「感染海洋弧菌」身亡
300公斤男要送醫　出動「卡車、堆高機」還拆牆
玖壹壹香港開唱倒數4天突取消！　「不可抗力因素」引議
快訊／日本發生規模6.2地震
限時1天！「1職業」爽玩樂園只要110元　壽星免費
快訊／新北14名幼兒尿檢結果出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／要女導演「讓我任性一下」　洪智坤再道歉：沒學好女性主義

立院臨時會處理「性平三法」修法？　民進黨團態度開放

侯友宜要賴清德查幼兒園餵藥挨轟　侯辦：只是口語督促、提醒

若當選「先養國家網軍」　柯文哲：每年選一天警告中國「我可癱瘓你」

柯文哲能乘勢而起？　游盈隆評他「快速進化中」：侯賴都要小心

民眾黨爆性騷！前黨工控未被積極處理　柯文哲：已進入司法程序

曾預言「侯友宜帶職參選很傷」又命中　柯文哲：沒辦法同時抓2隻兔子

侯友宜被批跳針式回答　柯文哲建議「侯侯GPT」：用ChatGPT練習看看

餵藥案延燒！侯友宜點名賴清德遭批甩鍋　柯文哲：中央、地方都有份

預防幼兒園餵藥　盧秀燕曝台中新措施：一定要讓家長安心

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：但沒委託餵巴比妥

快訊／要女導演「讓我任性一下」　洪智坤再道歉：沒學好女性主義

立院臨時會處理「性平三法」修法？　民進黨團態度開放

侯友宜要賴清德查幼兒園餵藥挨轟　侯辦：只是口語督促、提醒

若當選「先養國家網軍」　柯文哲：每年選一天警告中國「我可癱瘓你」

柯文哲能乘勢而起？　游盈隆評他「快速進化中」：侯賴都要小心

民眾黨爆性騷！前黨工控未被積極處理　柯文哲：已進入司法程序

曾預言「侯友宜帶職參選很傷」又命中　柯文哲：沒辦法同時抓2隻兔子

侯友宜被批跳針式回答　柯文哲建議「侯侯GPT」：用ChatGPT練習看看

餵藥案延燒！侯友宜點名賴清德遭批甩鍋　柯文哲：中央、地方都有份

預防幼兒園餵藥　盧秀燕曝台中新措施：一定要讓家長安心

員工沒接電話！老闆「果斷報警」救了他一命

快訊／要女導演「讓我任性一下」　洪智坤再道歉：沒學好女性主義

男友「耳屎滿到堵住」牙齒炸黑垢！　妹子忍一年沒分手

新營工業區廠商協進會　端午佳節粽葉香敦親睦鄰

方宥心被已婚攝影師撩「baby來」！　經紀人一舉動她全身僵硬

抬頭對看11歲女兒笑出來！　阿翔：我在照鏡子啊

驚喜現身四幼畢業典禮　黃偉哲強調霸凌體罰零容忍

太平間藏老鼠、蒼蠅！他提建議竟收「3顆腐爛頭顱」　員工怒揭內幕

遭指是染毒共犯「接受劉亞仁資助」逃出國！　YouTuber回應了

統一獅4洋投不只穩　餅總透露私底下也很優質

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

「藥物是學校的還是家長的？」　侯友宜要賴清德交代司法清查

吳乃德性騷　被害人還原13年前後情況

快訊／被控強吻、拉手摸私處　劉仕傑神隱2天回應：未有騷擾意圖

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

賴品妤好友控駐台外交官性侵　男方回應了

民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

余正煌打臉林智堅律師！追究2律師責任

朱學恒性騷後還討贊助　2誇張行徑曝

侯友宜介紹謝龍介「沒選上的市議員」　謝龍介姪子：就看2024誰沒選上

南北粽大戰開第一槍！陳其邁嗆「北部粽能吃嗎」　只是3D油飯

最美發言人被民眾黨長官性騷　她憶柯這樣處理

幼兒園餵藥案藍綠交鋒　侯友宜批民進黨惡意操作：賴清德有責任

她控遭性侵　前波蘭駐台外交官回應了

更多熱門

相關新聞

新北幼兒園疑餵藥案　累計21家長報案

新北幼兒園疑餵藥案　累計21家長報案

新北市某幼兒園疑餵藥案受關注，陸續有家長向警方報案。兒童權益促進協會創會理事長王薇君今天透過訊息表示，昨晚有1名家長去報案了。警方指出，目前報案人數共21人。

預言侯友宜又命中　柯文哲這樣說

預言侯友宜又命中　柯文哲這樣說

侯友宜被批跳針　柯文哲：侯侯GPT

侯友宜被批跳針　柯文哲：侯侯GPT

侯遭批甩鍋　柯：中央、地方都有份

侯遭批甩鍋　柯：中央、地方都有份

預防幼兒園餵藥　盧秀燕曝台中新措施：一定要讓家長安心

預防幼兒園餵藥　盧秀燕曝台中新措施：一定要讓家長安心

關鍵字：

國民黨幼兒園餵藥賴清德侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

爆乳鋼琴女神脫了！裸身M字腿「辣露絕對領域」

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面