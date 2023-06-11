侯友宜要賴清德查幼兒園餵藥挨轟　侯辦：只是口語督促、提醒

▲新北市長、國民黨總統參選人侯友宜。（圖／侯友宜競辦提供）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市爆發幼兒園餵藥案，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）日批民進黨總統參選人賴清德「搞不清楚狀況」，還要賴交代司法機關儘速清查。此話一出，律師黃帝穎反批侯毫無民主常識及法治素養，連高中生都知道的最基本「權力分立」概念都沒有。侯友宜競選工作室發言人江怡臻則解釋，侯的說法是「口語督促」，且檢察系統經過總統蔡英文8年執政，已呈現綠營禁衛軍的態勢；她更回擊黃帝穎，難道不支持儘速查明真相嗎？

針對侯友宜要求賴清德交代司法機關儘速清查幼兒園餵藥案，黃帝穎表示，全球民主國家的副總統都不能介入檢察官偵查中個案，侯友宜竟要副總統交代檢方釐清藥物來源，完全凸顯侯毫無民主常識及法治素養，連高中生都知道的最基本「權力分立」概念都沒有。黃進一步痛批，侯拖了25天才為新北幼兒園餵毒案道歉，難平息家長憤怒，從這次事件凸顯侯友宜三大問題，「市長失職又亂牽拖」、「法盲要副總統干預司法」、「毫無民主常識」。

對於黃帝穎的說法，江怡臻反批，餵藥案全國矚目，黃難道不支持儘速查明真相，讓每位家長安心嗎？江怡臻說，侯友宜指的交代檢方儘速釐清，只是口語督促或提醒，這是全民期待之意，況且「檢察系統經過蔡總統8年的司法改革，已呈現綠營禁衛軍的態勢」，侯友宜沒有本事介入司法，但不表示總統府無力介入司法，否則私煙是「超買」不是「走私」的說法從何而來？她強調，侯友宜沒有要干預偵辦，黃帝穎除了偷換概念，並以民進黨前發言人身分發言，卻假借法界公正人士說話，令人遺憾。

黃帝穎稍早則稱，「侯友宜知錯不改，才令人遺憾」，如此明顯欠缺民主常識與法治素養，被法界批評剛剛好，且同時還有檢察官出身的法律人也具名批侯！他強調，社會當然支持儘速查明真相，但全球沒有人會像侯友宜一樣，呼籲副總統「交代檢方」，因為這就是干預司法。他感嘆，侯講錯話改過就好，但侯辦出來硬拗，擺明轉移焦點，這就是「犯後毫無悔意」的問題了！