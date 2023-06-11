若當選「先養國家網軍」　柯文哲：每年選一天警告中國「我可癱瘓你」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，11日舉辦與青年座談活動，被問及國防議題時，主張要按照敵軍角度思考我方準備，應該花更大力氣去做資訊作戰準備，如果是自己當選的話，「（國家）網軍會第一優先」，每年選一天跟中國大陸講說，要把對方的高鐵或ATM系統癱瘓，「你真的動，我就搞你！」

▲柯文哲出席眾青論壇- 青年改變的力量。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

柯文哲11日下午出席眾青論壇-青年改變的力量，與青年進行座談會。針對青年談及國防議題，柯文哲表示，理性務實科學，這都是SOP，要先決定戰略再決定戰術、戰鬥，他過去提「金廈大橋」卻被外界批評，但其實自己內心很清楚，中國如果要對台灣動手，一定是「斬首戰術」，而不會去打金門。

柯文哲提及，如果中國要對台灣動手，第一步一定是資訊戰，要先癱瘓掉所有網路，第二步才是飛彈，第三則是制空、制海，最後才有登陸戰，「如果是這樣的話，你會不會覺得，我們應該花更多的錢移到前面去？」應該在資安這段就花費更多的錢。

柯文哲舉例，自己曾經到以色列看過網軍，對方真的是用國家力量培養網軍，「要按照敵軍角度去做我方準備，其實我們要花更大力氣去做資訊作戰準備，這本來就是台灣強項，所以要用國家力量發展。」

柯文哲也提到，此外台灣過去發展IDF國產戰鬥機，當時是因美國不願賣F16戰機，結果等到台灣研發出來後，美國就說「不要再做了」、「我賣給你」，但現在隔了20年回頭看，台灣當時應該要繼續做，「一個程度還是要國防自主」。

柯文哲說，去年美國眾議院議長裴洛西來台，全世界都很緊張，但最不緊張的就是台灣，「完全沒有憂患意識，這實在很頭痛！」所以要先決定戰略、戰術、戰鬥，設想敵軍攻擊模式，「老實說，如果是我來做（總統），網軍會第一優先。」

柯文哲認為，「我們每年選一天跟大陸講，比如10月1日中共國慶，我就今年把你（大陸）高鐵系統全部癱瘓，明年把ATM全部癱瘓，每年挑一個題目跟大陸講說，『你小心，我是有能力把你癱瘓的！你不要亂動，你真的動我就搞你！』哪天就把北京的中央政府網頁換掉。」自己本來有此想法，但就要訓練夠強的網軍。