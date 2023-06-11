民眾黨爆性騷！前黨工控未被積極處理　柯文哲：已進入司法程序

▲柯文哲出席眾青論壇- 青年改變的力量。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨發言人徐千晴10日表示，自己成為民眾黨黨工不到1個月，就遭遇到某位長官的性騷擾，但感謝黨主席柯文哲處理方式，但此言論引來另一名被同一人性騷的女黨工爆料，徐千晴曾將性騷案壓下來。對此，柯文哲回應，該黨工的事情，是因案子進入司法程序，沒辦法做太多干擾。

柯文哲11日下午出席「眾青論壇-青年改變的力量」活動，會前接受媒體訪問。針對民眾黨也爆出性騷擾案，徐千晴自爆被長官性騷擾一事，柯文哲回應，最理想是不要發生，發生了就要迅速處理，要建立一個比較好的職場環境，就是不要有這事情發生，但一旦發生了就照SOP走，「當時我們有發生，就照程序走」。

針對另一名前黨工認為，民眾黨欠她一個公開道歉？柯文哲說，該名黨工的事情，因為案子進入司法程序，他們基於保護當事人，就是空間、職務上隔開，互相不隸屬，「走法律程序就照法律程序，我們沒辦法做太多干擾。」

媒體追問，發生該名黨工事件後，會不會擔心年輕人不想加入民眾黨？柯文哲回應，「不會啦！其實民眾黨還是年輕人最佳的選擇，因為你去其他兩黨⋯可以去訪問（新北市議員）陳世軒，看他怎麼跟你講。」而只見陳世軒就站在柯文哲身後，笑著喊「主席我在這」。