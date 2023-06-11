柯文哲能乘勢而起？　游盈隆評他「快速進化中」：侯賴都要小心

▲游盈隆分析，柯文哲近期的「政治智能」快速進化中。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆11日在臉書分析2024總統大選情勢，他指出，最近半個月國、民兩黨都有各自的麻煩事，讓他不禁思考「兩大黨蒙難時，柯文哲乘勢而起嗎？」，他分析，從過去這段時間來看，民眾黨總統參選人柯文哲的「政治智能」似乎快速進化中，再這樣下去，不僅國民黨參選人侯友宜要擔心被邊緣化，穩居第一的民進黨參選人賴清德恐怕也不能掉以輕心。

「兩大黨蒙難時，柯文哲乘勢而起嗎？」，游盈隆表示，最近半個月，台灣政壇亂成一團，兩大黨都出事，而且都是很麻煩的事。他舉例，民進黨方面，先是詐騙集團風波，讓已獲提名的宜蘭現任立委陳歐珀退選；接著是艱困選區提名爭議，黨主席賴清德權威受到黨內嚴重挑戰；最近則是性騷擾風暴，重創政黨形象，黨中央人仰馬翻，迄未平息。

至於國民黨，游盈隆指出，黨主席朱立倫的黨中央擺不平總統提名爭議，郭侯之爭越演越烈，同時，侯友宜民調傳出「跳崖式下滑」，只剩18趴，後來由同一機構趕緊「補做」一次民調，說是回升到二成，搶回一點面子，但還是敬陪末座，讓藍營高層、名嘴與支持者為之大驚失色，矛頭直指總統候選人侯友宜，批評聲浪此起彼落；此外，幼稚園餵藥案風波持續延燒，侯陣營整體處理表現不符社會期待，對侯友宜傷害之大可能超過恩恩案。

游盈隆提到，當兩個主要政黨忙著滅火，灰頭土臉之時，民眾黨主席柯文哲卻悠哉悠哉，先是5月30日有金門行，然後日本行，再迎接美國AIT理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。他強調，值得注意的是，柯文哲近來的言行似乎練就了「見人說人話，見鬼說鬼話」的本領。

游盈隆舉例，柯文哲應邀去金門，接受媒體聯訪時表示贊成興建金廈大橋，引來行政院陸委會強烈抨擊，但他這樣講，一方面取悅大多數金門人，另一方面也向中方表達善意，果然，中國國台辦樂歪了，立即回應並認為是「順應民生訴求的好事」。

游盈隆再舉出，柯文哲近期訪日時，接受日本媒體NHK專訪，一句「台灣漁民不是要釣魚台土地」」，還加一句「不要為主權不能捕魚」，立刻在台灣引起軒然大波，但日本政府聽了一定很窩心，美國當然也樂見，說是一石二鳥之計，似乎也有點像。

對此，游盈隆認為，柯文哲最近一連串演出，包括和鴻海創辦人郭台銘的「海誓山盟」，出盡風頭，對總統選情肯定有顯著的幫助，尤其對一個長期以來一直敬陪末座的候選人，能引起中國、美國、日本的興趣、關注、甚至好感，相當不容易。

游盈隆也分析，從過去這段時間的表現看，柯文哲的「政治智能」（Political Intelligence）似乎在快速進化中。他直指出，柯文哲不懼爭議，不怕講錯，不斷創造議題與話題，不斷造勢，不斷吸引社會大眾的注意力，不斷引起選民的好奇，如果就這樣持續下去，不僅侯友宜要擔心被邊緣化，穩居第一的賴清德恐怕也不能掉以輕心。

不過，游盈隆強調，優秀政治家的養成是長期的，必須經歷無數風雨的淬煉，不可能速成，除非有千年難得一見的政治奇葩，他直言，「柯文哲有可能是嗎？我目前還看不出來。」