前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

▲柯文哲參加梁明輝新書發表會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨主席柯文哲10日出席前瑪家鄉長梁明輝老師的新書發表會，曾任原鄉老師的他本身是排灣族人，長期關注青少年族人的輔導問題。他的著作「 台灣原住民學生的美麗與哀愁」，用故事描述原住民學生面對現實的逆境，包括經濟、 隔代教養 ，最終奮發向上、成功的案例。

柯文哲談及他在台北市長任內與他相識，談了很多原住民的困境，他認為政府除了解決原鄉經濟發展問題，學生教育也很重要。良好的教育能成為人生跳板，生活自然改善，梁明輝老師就是最好案例。

活動現場有原民朋友談起近日發生在大學校園的歧視事件 ，柯文哲主席認為，台灣是移民社會，如何讓每個文化在台灣社會被包容對待是重要議題，「住在台灣、認同台灣，就是台灣人」，大家用開闊的心胸相互對待，問題就解決一半。他的理念是「 共融社會 、 國家治理 」，原住民文化是台灣文化一部分，原住民文化讓台灣文化更豐富。

10日新書發表會除柯文哲主席以外，立委伍麗華、張其祿、台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先、多位原鄉鄉長、鄉代、村長們及原住民朋友們，到場參加梁明輝老師的新書發表會。

梁明輝老師在新書發表會表示，過去出過「陪伴孩子青春路-原任民青少年問題與輔導」、「原住民學生!你好棒！」，分別是希望寫給原住民家長與學生來閱讀，第三本書本來是要寫給全國老師參考，但意外出現人生的插曲，受到鄉親父老們的鼓勵，當選二屆瑪家鄉長，在去年12月25日正式卸下公職身分，沒有忘記自己的承諾，在家人協助之下，順利完成第三本著作「台灣原住民學生的美麗與哀愁」，敘述過去30年原鄉教育經驗，紀錄原住民孩子成長最真善美的一面，期許所有原住民學子都能快樂成長、奮發向上、揮灑出最精彩的人生！也期許全國的老師們，可以傳授知識，激發學生的興趣，培養學生的自信，引導學生的方向，並支持學生的夢想！