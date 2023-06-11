　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

▲柯文哲參加梁明輝新書發表會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

▲柯文哲參加梁明輝新書發表會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨主席柯文哲10日出席前瑪家鄉長梁明輝老師的新書發表會，曾任原鄉老師的他本身是排灣族人，長期關注青少年族人的輔導問題。他的著作「 台灣原住民學生的美麗與哀愁」，用故事描述原住民學生面對現實的逆境，包括經濟、 隔代教養 ，最終奮發向上、成功的案例。

▲柯文哲參加梁明輝新書發表會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

▲柯文哲參加梁明輝新書發表會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

柯文哲談及他在台北市長任內與他相識，談了很多原住民的困境，他認為政府除了解決原鄉經濟發展問題，學生教育也很重要。良好的教育能成為人生跳板，生活自然改善，梁明輝老師就是最好案例。

活動現場有原民朋友談起近日發生在大學校園的歧視事件 ，柯文哲主席認為，台灣是移民社會，如何讓每個文化在台灣社會被包容對待是重要議題，「住在台灣、認同台灣，就是台灣人」，大家用開闊的心胸相互對待，問題就解決一半。他的理念是「 共融社會 、 國家治理 」，原住民文化是台灣文化一部分，原住民文化讓台灣文化更豐富。

10日新書發表會除柯文哲主席以外，立委伍麗華、張其祿、台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先、多位原鄉鄉長、鄉代、村長們及原住民朋友們，到場參加梁明輝老師的新書發表會。

梁明輝老師在新書發表會表示，過去出過「陪伴孩子青春路-原任民青少年問題與輔導」、「原住民學生!你好棒！」，分別是希望寫給原住民家長與學生來閱讀，第三本書本來是要寫給全國老師參考，但意外出現人生的插曲，受到鄉親父老們的鼓勵，當選二屆瑪家鄉長，在去年12月25日正式卸下公職身分，沒有忘記自己的承諾，在家人協助之下，順利完成第三本著作「台灣原住民學生的美麗與哀愁」，敘述過去30年原鄉教育經驗，紀錄原住民孩子成長最真善美的一面，期許所有原住民學子都能快樂成長、奮發向上、揮灑出最精彩的人生！也期許全國的老師們，可以傳授知識，激發學生的興趣，培養學生的自信，引導學生的方向，並支持學生的夢想！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
一槍射左胸！鹹粥老闆娘身亡　士檢聲請羈押禁見
女學生控性騷　知名藝術家喊冤：「沒做不該做的事」願道歉100
小琉球機車相撞2死！　「全島無紅綠燈」原因曝
4童墜機雨林40天活下來了！　全靠13歲小姊姊
17歲妹暴斃！生前遭輪流性侵　6渣男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

魚虎大作戰！羅東林業園區移除泰國線鱧等外來種魚類331尾

前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

領愛心便當、關切被攔檢妻惹議　法官施志遠轉任律師施展抱負

守護海洋永續發展　台南黃金海岸海洋環境教育宣導

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

Youth Camp「玉山行」活動開放報名　每梯次2戶低收子弟免費

疫情衝擊停辦2年　台中薩克斯風比賽登場243人大顯身手

寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶搶抽98戶安置宅

雲門舞集台東演出「布幕掉落」小插曲　觀眾熱情不減

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

魚虎大作戰！羅東林業園區移除泰國線鱧等外來種魚類331尾

前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

領愛心便當、關切被攔檢妻惹議　法官施志遠轉任律師施展抱負

守護海洋永續發展　台南黃金海岸海洋環境教育宣導

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

Youth Camp「玉山行」活動開放報名　每梯次2戶低收子弟免費

疫情衝擊停辦2年　台中薩克斯風比賽登場243人大顯身手

寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶搶抽98戶安置宅

雲門舞集台東演出「布幕掉落」小插曲　觀眾熱情不減

魚虎大作戰！羅東林業園區移除泰國線鱧等外來種魚類331尾

Karina美照連發！「顏飯」李泳知又一花式稱讚：國家文化財可以亂跑？

食用海鮮要小心！　男子吃生蠔「感染海洋弧菌」身亡

養不到3個月...小奶汪肚肚撐爆「肥到像孕婦」　爸笑噴：應該有了

第一次因傷延後先發　伍鐸沒閒著：提供配球想法

世界的柯基！江坤宇撲接美技　沒收廖健富安打

租房住2樓「水管常爆炸」她氣到搬家！過來人教1招判斷：不踩雷

不抽菸家庭主婦也罹肺癌　醫師提醒高風險族群主動篩檢

送小三40萬鑽戒定情！人夫還拿家用幫她開店　美籍癌妻心碎提告

醫指「急診待床滿到走廊電梯口」　台大院長親曝真相：不要引起恐慌

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

每坪15.9萬　寶山一期徵收戶今抽籤　

台南農地魚塭遭光電污染

黃偉哲突襲視察抽水站檢視防汛整備情況

不再長者揹長者　門諾出借電動爬梯機

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

法官施志遠轉任律師施展抱負

警察鐵路人員特考首日到考率72.35 %

公務人員特考花蓮考區　首節到考率75.61%

吸引500醫界先進　花蓮慈院分享微創取肝技術

桃園奪教育盃全國獨輪車賽　總錦標三冠王

會考成績出爐　竹市大放異彩！

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

台南黃金海岸海洋環境教育宣導

更多熱門

相關新聞

預言侯友宜又命中　柯文哲這樣說

預言侯友宜又命中　柯文哲這樣說

新北市幼兒園餵藥案風波持續延燒，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜被質疑反應慢半拍；民眾黨總統參選人柯文哲過去曾說，侯友宜帶職參選很傷，要保證新北市沒發生颱風地震，現在幼兒園餵藥案也驗證柯言論。對此，柯文哲直言，「沒辦法同時抓兩隻兔子」。

侯友宜被批跳針　柯文哲：侯侯GPT

侯友宜被批跳針　柯文哲：侯侯GPT

侯遭批甩鍋　柯：中央、地方都有份

侯遭批甩鍋　柯：中央、地方都有份

揭密柯文哲答詢技巧　學者點關鍵：皆能引導到「藍綠都爛我最棒」

揭密柯文哲答詢技巧　學者點關鍵：皆能引導到「藍綠都爛我最棒」

民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

關鍵字：

柯文哲民眾黨主席梁明輝原住民伍麗華

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

爆乳鋼琴女神脫了！裸身M字腿「辣露絕對領域」

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

達人「投400萬月爽領2.5萬」　勝過買房收租

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面