台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

▲環保署舉行「2022年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，台南市是全台唯一囊括11個獎項縣市，也是全國最多特優獎項的縣市，並獲得總成績特優的最高榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署舉行「2022年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，台南市是全台唯一囊括11個獎項縣市，也是全國最多特優獎項的縣市，並獲得總成績特優的最高榮譽，市長黃偉哲感謝市府各局處、民間企業、市民共同響應，為台南打造安適生活、永續環境。

黃偉哲表示，城市的環境治理工作，既貼近市民生活，也關乎城市的進步，不論是維護空品、日常的垃圾收運，汙染防治工作，甚至淨零永續行動，都仰賴全體市民、事業單位、各級機關的投入。臺南能獲得中央主管機關考評奪冠，拿下9項特優，2項優等，相當不簡單，感謝大家響應和各局處的努力。

台南市政府表示，環保署考核項目眾多，包括空品維護及噪音管制、資源循環、推動因應氣候變遷行動、垃圾處理及環境處理、環境影響評估與環境教育、水質保護及土壤整治等11項工作，都需要跨局處合作執行。

在空品維護成果方面，市府跨局處透過「亮麗晴空計畫 PLUS」合作，111年本市藍天日數比例突破9成，民眾有感。另全市900座高污染燃油鍋爐汰換率達99％，也是全國第一。此外，設置小型移動式庫錢專用爐以提高民眾響應意願、新增5 處空品淨化區及推動學校增設 10 處綠牆，也受到環保署肯定。

在水污染防治方面，編列約41億推動河川流域環境改善，改善畜牧資源化、工業區廢水零排放、放流水回收再利用等亮點成果。

台南市在廢棄物源頭減量，並在巨大垃圾妥善修繕後販售所得為國內前3名，更致力於將堆肥成品品牌化。垃圾處理方面焚化爐發電效率提升、底渣再生粒料100％去化等成績亮眼。針對轄內高陳情高缺失逸散性大廠對象執行架設智慧影像監控，有效掌握揚塵問題。

為擴大推廣全民綠生活，環保局與轄內19處環教場所、67間綠色餐廳及9間環保標章旅館結合，每月推出不同內容的環教列車，大受好評。同時，積極協助轄內生態學校取得認證並獲得3校銀牌、2校綠旗的亮眼成績。

環保局表示，台南市環保施政成績屢獲肯定，感謝市民及各界配合，希望未來大家繼續支持，一同朝低碳永續城市努力。