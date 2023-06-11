　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／夜間下二仁溪抓魚！1男溺水失蹤　台南警消今午尋獲遺體

▲消防人員11日中午在南萣橋水域尋獲失蹤溺者，惟已身亡。（圖／民眾提供，下同）

▲消防人員11日中午在南萣橋水域尋獲失蹤溺者，惟已身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區、高雄市茄萣區交界的二仁溪南萣橋北側，10日晚間7時多傳出有人溺水事件，2名外籍移工下水到二仁溪捕魚、其中1人不幸溺水，消防局從10日晚上到11日上午都出動救生艇下水搜救，直到11日中午12時18分許尋獲溺者惟已身亡。

台南市消防局119報案台於10日晚上7時12分許接獲報案，馬上出動第七大隊灣裡、特搜等分隊人車趕往現場搜 ，同時聯絡高雄消防局派員協助搜救。

消防救生人員於晚上7時21分抵達時，但溪中看不到溺水者，據26歲陳姓越南籍男移工告訴消防人員，他與另名23歲的越南籍梅姓男移工，從二仁溪台南市轄區下水想抓魚，沒想到梅男突然溺水呼救，他想伸手救人卻沒救到人，眼見梅男愈漂漸遠，最後消失在二仁溪與三爺宮溪的交叉點（台南與高雄茄萣的交界處）。由於陳姓移工因救人耗費體力，身體顯得虛弱，由台南市消防人員以救護車先送醫治療。

台南市消防人員搜尋到10日深夜10時許見天色昏暗、視線不佳，決定暫停搜尋；11日上午8時許，台南市消防局再會同高雄消防局人員派救生艇下水繼續搜尋，直至中午12時18分許，有民眾在橋上發現在南萣橋南岸往西約10公尺水面發現溺者 。消防人員尋獲失蹤溺水者，惟已死亡，目前已打撈上岸，交由市警六分局報請檢察官相驗中。

消防局第七大隊表示，二仁溪水下地形複雜，夜間視線又不好，籲請民眾千萬勿任意下水抓魚或游泳，以免發生意外危險。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
激戰小三「愛從後面來」鹹濕對話曝　孕妻崩潰
星巴克買一送一！　品項共10款
香客大樓外觀曝　「借竅驅魔」女全身傷慘死
韓美女直播主慘死柬埔寨！「屍體裹紅布」丟水溝
口罩男妻當酒店妹「爆氣開戰了」！　嗆：生病不能做酒店？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女信徒疑遭活活打死　鄰居看過聖師身影震驚：怎麼又來了！

屏東廟會遶境爆衝突！男不滿遭退駕乩童碰觸　口角後扭打

台中暴斃女疑凌晨死亡　女室友怕「對不起聖師」故佈疑陣噤口

北投鹹粥名店老闆娘遭一槍斃命　13日將解剖釐清死因

豬肉販激戰小三還討論「從後面」　簽500萬不往來承諾書又挨告

東港球棒隊逞凶！債務喬不攏開打　白車遭砸慘狀曝

桃園女遭詐200萬報警抓人　西裝男面交打開背包傻眼了

關渡鹹粥闆娘遭熟客槍殺　妹再PO文「希望是一場夢」痛心相驗

大里女信徒命案「香客大樓」外觀曝　鄰居：沒聽過怪聲音

「竹北天坑」黃絲帶行動　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

女信徒疑遭活活打死　鄰居看過聖師身影震驚：怎麼又來了！

屏東廟會遶境爆衝突！男不滿遭退駕乩童碰觸　口角後扭打

台中暴斃女疑凌晨死亡　女室友怕「對不起聖師」故佈疑陣噤口

北投鹹粥名店老闆娘遭一槍斃命　13日將解剖釐清死因

豬肉販激戰小三還討論「從後面」　簽500萬不往來承諾書又挨告

東港球棒隊逞凶！債務喬不攏開打　白車遭砸慘狀曝

桃園女遭詐200萬報警抓人　西裝男面交打開背包傻眼了

關渡鹹粥闆娘遭熟客槍殺　妹再PO文「希望是一場夢」痛心相驗

大里女信徒命案「香客大樓」外觀曝　鄰居：沒聽過怪聲音

「竹北天坑」黃絲帶行動　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工

乘客「帶著牠」一起搭捷運！　1.5萬人朝聖：很大隻耶

朴敏英黑洋裝腰間雙挖空好辣！開高衩露大長腿狀態美翻

踏板有陌生行李袋！1動作「失主」秒現身　騎士超火大：詐騙

女信徒疑遭活活打死　鄰居看過聖師身影震驚：怎麼又來了！

房東帶多組看房「大家都想租怎麼辦？」　過來人曝1陷阱：被騙過

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

批民進黨執政內政做不好　侯友宜：下架民進黨換我做！

屏東廟會遶境爆衝突！男不滿遭退駕乩童碰觸　口角後扭打

寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶搶抽98戶安置宅

台中暴斃女疑凌晨死亡　女室友怕「對不起聖師」故佈疑陣噤口

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

闆娘慘被槍殺　她臉書換照心碎哀悼

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

小琉球2機車相撞　騎士送醫均不治

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

即／地牛翻身！台南麻豆三合院屋頂塌陷

逃兵役14年！年薪750萬軟體業經理被罰100萬

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

2人麥當勞搶座位　警員盤查赫見「特殊身分」

槍殺鹹粥店老闆娘！凶嫌曝「犯案動機」

更多熱門

相關新聞

即／台南民宅頂樓男子觸電　命危送醫搶救

即／台南民宅頂樓男子觸電　命危送醫搶救

台南市消防局119報案台於11日上午10時57分許，據報台南市東區崇德18街內有民眾觸電需救護，119馬上出動南門、大橋特搜、崇善、東門等消防分隊救消防車及救護車前往搶救，消防人員到場發現1名70多歲男子，不明原因在住家頂樓觸電，無呼吸、心跳等生命跡象，消防人員為爭取搶救時間，由崇善分隊出動雲梯車，將傷者接駁下樓，施以心肺復甦術，並同步以救護車火速送台南市立醫院急救。

台南小東路地下道「淹成小池塘」！積水深20cm封閉

台南小東路地下道「淹成小池塘」！積水深20cm封閉

黃偉哲突襲視察抽水站檢視防汛整備情況

黃偉哲突襲視察抽水站檢視防汛整備情況

台南二仁溪2移工夜間下水抓魚　1人溺水失蹤

台南二仁溪2移工夜間下水抓魚　1人溺水失蹤

台南唯一「金石堂」關門了！　在地人震驚

台南唯一「金石堂」關門了！　在地人震驚

關鍵字：

台南二仁溪移工抓魚溺水失蹤身亡

讀者迴響

熱門新聞

台大急診塞爆了！等床排隊到電梯口

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

闆娘慘被槍殺　她臉書換照心碎哀悼

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

情侶教室活春宮　同學竟看直播：這雕有點大

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面