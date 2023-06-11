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台南出現短時強降雨　黃偉哲突襲視察抽水站檢視防汛整備情況

▲台南地區上午出現短時強降雨，市長黃偉哲上午突襲視察喜樹抽水站，瞭解水利局目前防汛整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地區上午出現短時強降雨，市長黃偉哲上午突襲視察喜樹抽水站，瞭解水利局目前防汛整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區11日上午出現短時強降雨，市長黃偉哲上午突襲視察喜樹抽水站，瞭解水利局目前防汛整備情形，依目前監測機組顯示，內水位上漲速度快速，當水位到達設定高度之後，抽水機組就會立即啟動抽水，確保內水及時排出。

黃偉哲表示，台南好不容易盼到充沛降雨的機會，但也面臨一方面要抗旱、一方面要防汛的狀況。短時強降雨是對防汛系統的嚴峻挑戰，盼平時的防汛準備能順利通過考驗。

▲台南地區上午出現短時強降雨，市長黃偉哲上午突襲視察喜樹抽水站，瞭解水利局目前防汛整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，過去他經常說「大旱之後易有大澇」，天降甘霖有助解除旱象，但卻也要避免暴雨致災。台南潛勢易淹水區域佔全國1/3，因此市府團隊一直以來就積極整備防汛治水，包括新建抽水站、汰換抽水機組等。五月初汛期開始之前，他就要求水利局、環保局、區公所完成區域排水、道路側溝、水溝清理工作，並提前啟動重點工程防颱防汛抽查作業，不能因為沒有下雨就疏於準備。

▲台南地區上午出現短時強降雨，市長黃偉哲上午突襲視察喜樹抽水站，瞭解水利局目前防汛整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南地區上午出現短時強降雨，市長黃偉哲上午突襲視察喜樹抽水站，瞭解水利局目前防汛整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，2023年新購置移動式抽水機12台，加上原有的487台，全市移動式抽水機數量達到499台。除了各區防汛器材儲存備料補充已完成，也將約3700片防水擋板分配到31個區公所、15處提需求之防災社區及小東地下道等地點運用，各區公所也備妥約24萬包砂包供緊急調配使用，此外，截至11日為止，排水清淤近300公里、雨水下水道清淤近59公里，以期發揮良好排水功效。

▲台南地區上午出現短時強降雨，市長黃偉哲上午突襲視察喜樹抽水站，瞭解水利局目前防汛整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局說明，為確切掌握水情及時應變，水情中心持續守視水情資訊並機動待命應付突發狀況，另為因應下週西南風及鋒面影響，水利局也會適時啟動防汛巡查，確保水利設施運作無虞。

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