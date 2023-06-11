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台南二仁溪2移工夜間下水抓魚　1人溺水失蹤搜救中

▲台南市南區、高雄市茄萣區交界的二仁溪傳出移工溺水，消防人員下救生艇在南萣橋下水域搜尋溺水者。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市南區、高雄市茄萣區交界的二仁溪傳出移工溺水，消防人員下救生艇在南萣橋下水域搜尋溺水者。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區、高雄市茄萣區交界的二仁溪南萣橋北側，10日晚間7時多傳出有人溺水事件，台南市消防局119報案台據報馬上派員前往搜救，初步調查係有2名外籍移工下水到二仁溪捕魚、其中1人不幸溺水，消防局從昨10日晚到11日上午都出動救生艇下水搜救，惟尚無所獲。

台南市消防局119報案台於10日晚上7時12分許接獲報案，馬上出動第七大隊灣裡、特搜等分隊人車趕往現場搜 ，同時聯絡高雄消防局派員協助搜救。

▲台南市南區、高雄市茄萣區交界的二仁溪傳出移工溺水，消防人員下救生艇在南萣橋下水域搜尋溺水者。（圖／民眾提供，下同）

消防救生人員於晚上7時21分抵達時，但溪中看不到溺水者，據26歲陳姓越南籍男移工告訴消防人員，他與另名23歲的越南籍梅姓男移工，從二仁溪台南市轄區下水想抓魚，沒想到梅男突然溺水呼救，他想伸手救人卻沒救到人，眼見梅男愈漂漸遠，最後消失在二仁溪與三爺宮溪的交叉點（台南與高雄茄萣的交界處）。由於陳姓移工因救人耗費體力，身體顯得虛弱，由台南市消防人員以救護車先送醫治療。

台南市消防人員搜尋到10日深夜10時許見天色昏暗、視線不佳，決定暫停搜尋；11日上午8時許，台南市消防局再會同高雄消防局人員派救生艇下水繼續搜尋。

消防局第七大隊表示，二仁溪水下地形複雜，夜間視線又不好，籲請民眾千萬勿任意下水抓魚或游泳，以免發生意外危險。

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