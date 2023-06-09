基隆市府補助250萬推多元藝能　爬樹陶藝學習體驗超豐富

▲基隆市教育處計畫補助攀樹設備，使學生在校園內安全學習體驗攀樹。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應12年國民基本教育與108新課綱的推動與實行，基隆市政府自110學年度起補助學校辦理「藝能充電站-教學設備補充計畫」，讓市屬國中小可以充實及改善藝能的教學設備；在新的111學年度，市府持續推動第二階段計畫，讓學校申請「藝術領域-視覺藝術科」與「綜合活動領域-童軍科」兩種學習科目，每一案五萬元的經費補助，來購置多元新穎的藝能科教學設備與器材，截至目前已經補助本市15所國中與37所國小，總補助經費將近新臺幣250萬元。

瑪陵國小申請計畫購入陶藝迷你拉坏機，在視覺藝術的學習領域中手拉坏課程算是少見，教師從認識製陶技法與感受陶瓷品的特色，引導學生從開心的玩泥巴、捏陶、拉坏，喚起學習陶藝美學的渴望和喜悅；當大家開始上手拉坏機操作時，教師也隨時注意著大家，並在不同階段都很耐心地反覆提醒注意事項，老師與同學們也都提道：「除了陶藝課程相當特別，也很開心有機會可以體驗，不過最難忘的絕對還是操作過程中，因為沒有固定好，讓陶土飛出去的趣事！」

▲基隆市教育處補助計畫購入迷你拉坏機，讓學生在教室就能體驗手拉坏。

另外，中山高中及南榮國中等7所學校，也透過這個計畫添購走繩及攀樹裝備，在童軍課程中結合戶外探索活動進行相關課程體驗；中山高中鄭裕成校長說：「走繩雖然離地不遠，但講求的是學生之間的信賴感，以及對自己的信心，即便搖搖晃晃，只要願意堅持、相信夥伴，一定可以完成自己設定的目標。」；同時實際參與攀樹體驗的同學也表示：「沒想到在學校裡，竟然有另類親近大自然的方式，我們可以自行決定想要抵達的位置，也不用設限高度，只要完成可以達到的地方，也讓我更有信心持續下去！」

基隆市教育處長劉美蘭表示，市府致力提供完善的學習資源，透過「藝能充電站-教學設備補充計畫」，讓基隆的孩子們豐富自己的學習生活，在藝能科有更多元的學習體驗，也期待藉由教師將教材教具等融入現場教學，讓學生學習到的能力更加實用；之後也將持續推動這項有意義的計畫，第三階段將補助學校採購『健康與體育領域-健康教育科』及『綜合活動領域-家政科』的相關教學設備，使本市的教與學更豐富、更精采。