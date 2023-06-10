普丁宣布：7月開始在白俄部署戰術核武　蘇聯解體後首次！

▲ 普丁與盧卡申科在普丁的避暑山莊會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯3月稱將在白俄羅斯部署戰術核武，但未公布確切時間表，總統普丁9日進一步宣布，待特殊儲存設施於7月7日至8日準備就緒，就會開始進行部署，將是俄國自蘇聯解體後首次在境外部署核武。

普丁今年3月指出，美國幾十年來在許多歐洲國家部署B61戰術核彈頭，他也已經同意在白俄部署這類武器，並於5月底簽署協議，正式推動這項計畫。

《路透》報導，根據克里姆林宮紀錄，普丁近日在位於黑海度假勝地索契（Sochi）的避暑山莊，與白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）用餐時對他說明，「一切都按照計畫進行，相關設施準備工作將於7月7日至8日結束，接著我們將馬上開始在你的領土上部署適當武器」，盧卡申科也表示感謝。

普丁是俄國任何核武行動的最終決策者，曾稱可攜帶核彈頭的伊斯坎德爾（Iskander）短程彈道飛彈已經交付白俄。據消息人士說法，伊斯坎德爾射程達500公里。

白俄也曾表示，蘇愷-25（Su-25）噴射機已被改裝至可搭載核彈頭，據稱航程可達1000公里。

若從白俄明斯克以外的主要空軍基地發射這類武器載具，射程可能涵蓋幾乎所有東歐國家，包括許多北約（NATO）成員國，以及德國柏林、瑞典斯德哥爾摩等城市。

1991年蘇聯解體後，俄國繼承蘇聯核武庫。美國付出巨大努力，將部署白俄、烏克蘭及哈薩克的蘇聯核武歸還俄國，而莫斯科在此之前從未宣布在境外部署核武。