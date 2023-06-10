白宮：伊朗提供俄軍數百架無人機　助俄建廠「明年初開始生產」

▲ 白宮9日公開的圖片顯示伊朗無人機運往俄國的路徑，最終用於對烏戰爭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮指出，伊朗截至今年5月已向俄軍提供數百架攻擊無人機，且正幫助俄羅斯在莫斯科以東建造一座無人機工廠，生產用於烏克蘭戰爭的武器，表明俄國正與伊朗發展全面防衛夥伴關係。

綜合CNN及《美聯社》報導，白宮9日公布一份情報報告顯示，伊朗正向俄國提供材料，用於建造一座無人機製造廠，位置在莫斯科以東地區，而克宮此舉是為確保侵烏行動武器供應穩定。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說明，情報官員認為，這座工廠可能選址於俄國阿拉布加（Alabuga）經濟特區，明年年初開始生產。該工業區位於莫斯科以東數百英里區，且白宮還公布4月拍攝的工業區衛星照。

#Iran is helping #Russia build a plant to produce attack #drones in the Republic of Tatarstan, in the Alabuga Special Economic Zone. The plant has already been spotted by satellites. American intelligence believes that it could become operational in early 2024. pic.twitter.com/quy0KzLpYo — KyivPost (@KyivPost) June 9, 2023

拜登政府去年12月公開披露，伊朗與俄國正考慮建立一條用於烏克蘭的無人機生產線。而新情報表明，這項計劃的進展已經超出預期。

伊朗聲稱，戰爭開始前曾向俄方提供無人機，但戰爭開打後從未提供。然而柯比透露，美國官員確定，伊朗仍繼續將單向攻擊無人機從阿米拉巴德港（Port of Amirabad）經裏海運往俄國馬哈奇卡拉（Makhachkala），提供俄軍使用。

據白宮說法，俄國截至今年5月已從伊朗手中接收數百架單向攻擊無人機，以及生產無人機相關設備。柯比指出，「這是一種全面的防衛夥伴關係，對烏克蘭、伊朗鄰國及國際社會都是有害的。我們將繼續使用我們掌握的所有工具，以揭露及破壞這些活動，包括與公眾分享這些資訊，且我們準備採取更多行動。」