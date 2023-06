白宮：伊朗提供俄軍數百架無人機　助俄建廠「明年初開始生產」

▲ 白宮9日公開的圖片顯示伊朗無人機運往俄國的路徑,最終用於對烏戰爭。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國白宮指出,伊朗截至今年5月已向俄軍提供數百架攻擊無人機,且正幫助俄羅斯在莫斯科以東建造一座無人機工廠,生產用於烏克蘭戰爭的武器,表明俄國正與伊朗發展全面防衛夥伴關係。

綜合CNN及《美聯社》報導,白宮9日公布一份情報報告顯示,伊朗正向俄國提供材料,用於建造一座無人機製造廠,位置在莫斯科以東地區,而克宮此舉是為確保侵烏行動武器供應穩定。

美國國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)說明,情報官員認為,這座工廠可能選址於俄國阿拉布加(Alabuga)經濟特區,明年年初開始生產。該工業區位於莫斯科以東數百英里區,且白宮還公布4月拍攝的工業區衛星照。

