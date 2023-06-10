蘇煥智啟動「總統連署」下鄉座談　許願：跨越29萬票參選門檻

▲蘇煥智舉辦「蘇煥智參選總統連署說明會」。（圖／蘇煥智競辦提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

前台南縣長蘇煥智日前宣布投入2024總統大選，10日啟動總統連署下鄉座談會行程，於彰化八卦山上舉辦「蘇煥智參選總統連署說明會」，表達其國政理念。會中，蘇煥智喊話鄉親幫忙連署，讓他可以順利跨過29萬票的連署參選門檻，改變政府體制，真正為地方、為民眾創造一個更好的社會及國家。

蘇煥智指出，台灣現在的問題就是，官員與政府不做深入性、系統性、結構性的政策問題研究，只注重表面的問題。例如少子化危機，政府應從年輕人居住、經濟、生活的大問題去解決；產業經濟發展部分，政府應該促進就業，而不是不斷「福利大灑幣」。

針對台灣美國商會昨天公布「2023台灣白皮書」，批評我國能源政策的轉型進度「遠遠落後」，影響產業發展，更衝擊國家安全。蘇煥智也批評，總統蔡英文執政已超過7年，其任內能源轉型官僚化，根本把責任推給下一屆總統。

至於美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）來台訪問，與3名總統參選人見面，蘇煥智認為，議題雖然以台海安全為主，但政府的能源政策不僅影響產業發展，同樣與國家安全息息相關，他呼籲國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲等各政黨總統參選人，盡速公布大幅調整台灣能源結構的具體政見。

最後，蘇煥智也喊話鄉親幫忙他連署，讓他可以順利跨過29萬票的連署參選門檻，讓他來改變政府體制，真正為地方、為民眾創造一個更好的社會及國家。