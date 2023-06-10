洗地「落跑市長侯友宜」警帶回至今查無不法　他：難不成是氣候法？

▲多名年輕人到新北市府前「洗地」遭強制到案說明。（圖／羅宜提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，有學生不滿到新北市府、用高壓水槍洗地留下「落跑市長侯友宜」，遭新北警方強制帶回說明，一開始稱是違反《社維法》，卻查無不法，後稱違反《廢棄物清理法》，而環保署正式發函回覆稱不構成違法。對此，民進黨立委洪申翰8日批評，接下來也想看看新北市府會變出什麼法條，「難不成是《氣候變遷因應法》？」

公投護台灣聯盟執行長羅宜指出，他在新北市府前面的人行道上，以水槍、壓克力製作的板子「洗地」，後來警方到場指違反《社會秩序維護法》，強制他到案說明，過程間有好幾位新北市議員到場關心，最後，警方因「找不到適用的法條」，所以將他請回。他高呼，「實在不能接受，強制到案說明又說找不到法條」。

而警方一開始稱違反《社維法》，卻查無不法，後稱違反《廢棄物清理法》，要求環保署解釋，環保署正式發函回覆稱不構成違法。

洪申翰表示，學生帶著乾淨的高壓清水、簍空的字體模型，把人行道上原本的青苔、髒污沖洗乾淨，洗出「落跑市長侯友宜」的字樣。新北市府警察，因此把幾位年輕朋友帶回警局，限制言論及人身自由。

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洪申翰指出，一開始，新北市警察先是以違反「社維法第90條」，將年輕朋友們依「社維法第42條」帶回警局，但卻查無不法。連新北市警局都心虛知道，年輕朋友根本沒有違法，後來新北市府更硬凹，說違反「廢棄物清理法第27條」，裝傻要環保署解釋法條。

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洪申翰質疑，環保署也正式發函回覆新北市府，年輕朋友以清水清洗地板的行動，根本不構成違法廢清法。那我就要問新北市府，到底依什麼法，把這些學生抓回警局？就像議員顏蔚慈當天在警局說的，「今天如果年輕弟弟洗地，洗出的是Hello Kitty，也要送警局嗎？」顯然是警察治國、無法無天！

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洪申翰批評，侯友宜真的別再假裝自己有自由民主的DNA，有自由民主DNA的人，會在沒有法源依據的情況下，把年輕人帶回警局嗎？「我也想看看，新北市府會變出什麼法條，來回應那天到底是用法源依據，來把這些學生抓去警局。難不成是氣候變遷因應法？」