不捨幼兒遭餵毒　黃珊珊籲侯友宜：勇敢面對！回本業好好善後

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）



記者詹宜庭／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長更指控市府不聞不問。對此，前台北市副市長黃珊珊10日批評，新北市長侯友宜此時勇敢面對，回到自己的本業好好善後，讓市民知道決心，遠比喊出「0到6歲國家養」這個大家都正在做的政策來得重要。

黃珊珊表示，最近社會有好多令人痛心的事，除了性騷案，還有讓許多家長擔憂的新北市幼兒園「餵毒案」。為何說是餵毒而不是單純的餵藥，正是因為幼兒園餵食孩童的，是巴比妥與苯二氮平類。巴比妥不只是管制藥物，更是第三級毒品，甚至具有高度成癮性，難以想像，為何有如此無良的業者，在家長曚在鼓裡的情形下，對無辜的孩童施以如此暴行？

黃珊珊說，她身為一位母親，非常在乎幼教體系的健全發展，所以當時她在北市府執政時，在乎的不只是發錢補助，更重要的是怎麼打造一個優質的托育環境，讓父母可以安心生養。具體措施包含調降師生比至1：12，每年調高教保員的薪資等，提升勞動條件，也能確保孩子得到更高品質的照顧。

「然而，這次的狀況，很顯然是地方政府督導上出現漏洞」，黃珊珊批評，通報機制沒有即時回報這項狀況，讓新北市府反應慢半拍只是其中一項因素，侯友宜這個時候勇敢面對，回到自己的本業好好善後，讓市民知道決心，遠比喊出「0到6歲國家養」這個大家都正在做的政策來得重要。

至於新北市的「餵毒案」到底是不是個案？全台灣有多少家無良幼教業者，繼續在暗地裡餵食孩童不該吃的東西？黃珊珊強調，行政院、教育部有必要站出來，與地方政府共同配合，進行大規模的盤點與清查，才能徹底維護孩童的健康發展。家長與孩童都是無辜的，如果這時候政府無法撐起保護傘、公權力無法伸張正義，那還談什麼安居樂業？