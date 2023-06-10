《蘇丹的復仇》搶佔中東市場　遊戲產業年增速20％吸引陸廠商投入

▲大陸自製手遊《蘇丹的復仇》在中東地區受到不少玩家追捧。（圖／翻攝遊戲公司官網）

記者魏有德／綜合報導

2022年上半年中東遊戲榜單前10名中，大陸遊戲公司拿下6席，其中，最富裕的沙烏地阿拉伯「蘋果應用商店」十大遊戲下載榜裡，大陸遊戲公司自製的產品拿下8席，包括《無盡的拉格朗日》、《原神》等都受到玩家推崇。中東遊戲產業以每年20%左右的速度增長，這也使得大陸遊戲廠商持續進入該地區搶佔「新藍海」。

▲阿拉伯聯合大公國選手參加電競比賽。（圖／CFP）

《環球時報》報導，在開羅（埃及首都）城南麥阿迪的一家遊戲廳裡，許多年輕人正在玩一款名叫《蘇丹的復仇》的中國遊戲，他們聚精會神地「遨遊」其中。正在玩遊戲的法伍茲透露，他玩中國遊戲的感覺「好極了」，遊戲設計人性化，而且尊重他們當地的文化。

專門針對阿拉伯世界設計的遊戲《蘇丹的復仇》在2015年進入中東市場，這款遊戲界面完全「阿拉伯化」，背景是清真寺、沙漠等富含特色的景觀，遊戲推出後一砲而紅。此後，騰訊、點觸科技、莉莉絲等大陸遊戲公司逐漸參與到中東遊戲產業，成為中東遊戲產業的幕後推手之一。

瞄準年輕人市場，沙烏地阿拉伯在「2030願景」中明確提到，電競與遊戲相關產業創收比將達到GDP的0.8%至1%。沙烏地阿拉伯主權財富基金也在2023年4月宣布，投資380億美元打造電子遊戲行業中心。

此外，Snapchat發表的《2022年中東手游白皮書》顯示，2022年上半年，大陸遊戲廠商佔據中東地區41%的市場份額。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其和埃及是「四大核心遊戲市場」。

▲大陸遊戲《原神》在中東地區遊戲下載榜取得佳績。（圖／CFP）

其中，阿拉伯聯合大公國的網路普及率高達98%，77%的男性使用者是手遊用戶，其中還有62%的玩家有付費意願，因此，阿拉伯聯合大公國成為大陸廠商佔比最多的中東頭部市場。至於埃及則憑藉1億人口的龐大基數，成為中東另一個重要市場。

杭州一間獨立遊戲公司內從事遊戲開發的周子穎表示，中東市場對遊戲公司來說很有吸引力，願意在遊戲上消費的群體佔比很高，他任職的公司主要針對中東地區推出戰爭題材遊戲，目前仍處於戰略嘗試階段。

周子穎指出，儘管中東遊戲市場機遇大，但遊戲廠商要持續深耕並不容易，「讓用戶能看得懂遊戲是基本要求，深耕地區首要任務就是解決本土化問題，政治、宗教和地方法規都需要高度重視，尤其在中東這一特殊的市場，題材、活動、遊戲主題都要避開敏感點，不然發生問題就會是致命傷。」

