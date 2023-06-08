馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

記者蘇晏男／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8日）指出，前總統馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學共50名學生，在教授陪同下於今年七月中旬訪台，並與台大、政大、文化等大學交流，全程預計9天8夜；然蕭也表示，近日透過學界人士向陸委會表達有此邀約，準備向政府提出申請，但陸委會似有保留之意，蕭旭岑強調，如有必要，馬英九很願意親自去拜訪陸委會主委邱太三，說明此案的重要性、急迫性和不可替代性。

▲馬英九基金會記者會執行長蕭旭岑8日宣布馬英九已邀大陸5所大學學生訪台。（圖／記者屠惠剛攝）

蕭旭岑8日上午在台大醫院國際會議中心舉行記者會表示，在兩岸關係緊張的此刻，如果能讓大陸大學的同學來訪，實地傾聽台灣民眾心聲，了解臺灣真實情況，有助於紓緩兩岸緊張氣氛，傳達更多善意與和平的訊息，也符合總統蔡英文2023年520就職周年所說「和平是兩岸的唯一選項」的理念。



蕭旭岑指出，馬英九在今年三月底、四月初訪問中國大陸12天，率領30位台灣學生與復旦大學、武漢大學、湖南大學交流時，即當面邀請大陸同學們回訪；五月起馬英九基金會即積極規劃邀約，獲得大陸方面積極回應，足見兩岸交流是大家共同的願望。



蕭旭岑表示，這五所大陸大學的訪問團預定由北大前校長率隊，全程預計9天8夜，與包括台大、政大、文化等大學交流，並將安排參訪相關縣市，以及包括日月潭、太魯閣等景點，以及台北大稻埕、九份和平溪等歷史古蹟與文化考察，讓同學更加深入認識台灣，能將台灣美好的一面帶回大陸，如此更能促進兩岸關係和平發展。



蕭旭岑指出，陸委會上周公布民調結果顯示，超過八成民眾贊成政府逐步恢復兩岸健康有序交流，海基會董事長李大維也說，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻。馬英九基金會身為民間單位，願意全力協助政府推動兩岸關係，讓兩岸人民儘速恢復正常交流。



但蕭旭岑也表示，近日曾透過學界人士向陸委會表達有此邀約，準備向政府提出申請，但陸委會似有保留之意，他呼籲陸委會慎重考慮此事，讓兩岸關係盡速恢復正常交流，民間先行；如有必要，馬英九很願意親自去拜訪陸委會主委邱太三，說明此案的重要性、急迫性和不可替代性。