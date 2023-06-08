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大陸 大陸焦點 特派現場

正式告別3%年代！　陸國有銀行今起「下調」定存利率

▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲大陸市場消息，國有大行今起下調定存利率。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸國營銀行的人民幣和美元存款利率進行新一輪下調的訊息，據陸媒《第一財經》報導指出，昨7日當日中午至晚間，部分網點已陸續收到人民幣存款利率下調通知，預計今（8日）2年期和3年期定存品種利率下調，降幅分別為10個基點、15個基點，其中3年期最高執行利率由3%降至2.85%，定存正式告別3％年代。

《第一財經》報導稱，這次調整是自去年9月以來，國有大行定存利率又一次集體調整，一但確認，各行掛牌利率將全部降至2.5%及以下，執行利率則正式告別「3時代」。

去年9月，大陸六大行集體調整活期存款和定期存款在內的多個品種利率，其中3年期定存和大額存單利率下調15個基點，一年期和5年期定存利率下調10個基點，活期存款利率下調0.5個基點。

調整後，六大行活期存款掛牌年利率為0.25%；一年期、兩年期、三年期、五年期定存掛牌利率分別為1.65%、2.15%、2.6%、2.65%。多數股份行也作出相應調整，隨後城商行、農商行以及村鎮銀行跟隨下調。

報導稱，銀行工作人員指出，公告發佈前存入的定期存款利率不受影響，但未來利率還有進一步下調的可能。

▲▼美元vs.人民幣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲美元定存利率也小幅下調。（圖／取自免費圖庫pexels）

除人民幣存款外，報導稱，5月以來，多家大行美元存款利率已經有所調整，其中最高執行利率已由此前的4.7%、4.8%水平降至4.3%（5萬美元以上1年期）。

不過，同期仍有不少銀行美元存款最高利率保持在5%以上，比如浙商銀行1萬美元以上的1年期美元定存利率仍能做到5.16%，星展銀行2萬美元起存最高可做到5.2%。多位銀行客戶經理提示，隨著美聯儲加息漸近尾聲，美元存款利率下行已成趨勢。

大行新一輪存款利率下調影響？，大陸中信證券銀行業首席分析師肖斐斐指出，「預計主要影響高於市場利率的長端存款利率，進一步緩解大行負債端壓力，後期不排除股份行與城農商行或將根據自身經營與供求狀況，跟進調降存款利率的可能，進而利好行業負債成本改善。」

陸媒《中新經緯》報導引用上海金融與發展實驗室主任曾剛指出，「存款利率的調整是要回歸正常合理的水平，保證相對穩定合理的息差，同時進一步為降低實體經濟融資成本創造條件。」

曾剛保釋，「從長期來看，利率變動需和實體經濟的資金供求相關。」目前大陸經濟增長仍面臨一些挑戰，資金需求相對不足，所以利率水平整體還是維持在相對較低的水平，也有一定的下行壓力，不少呼聲希望利率進一步下調，進一步促進經濟發展。

他進一步說，從中長期來看，大陸經濟增長的潛力仍舊較大，在潛在增長率水平不低的情況下，資金需求有望回到相對正常的狀態。隨著資金需求的上升，存款利率也會有上升的可能性。

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大陸銀行定存

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