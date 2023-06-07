憂全歐洲安全被威脅！《金融時報》：歐盟擬強制禁用華為建設5G

▲歐盟考慮強制禁止成員國讓華為參與到5G網路的建設中。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《金融時報》7日引述知情官員報導，歐盟（EU）正考慮強制禁止成員國在建設5G網路時，使用可能構成安全風險的公司，其中包括中國的電信供應商華為。

據《金融時報》報導，歐盟早在2020年便已提出成員國可將華為等高風險的5G電信供應商排除在電信網路的核心部分之外，但歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）在2日的歐盟會議上指出，只有三分之一的歐盟國家真的拒絕華為參與歐盟5G通信的關鍵領域。

知情人士透露，歐盟認為各國在對華為下禁令一事的拖延態度將對整個歐盟的集體安全構成威脅，因此若德國等成員國繼續拖延，遲遲不禁止華為涉入歐盟的5G網路核心，那歐盟可能會直接對華為等被認為存在安全風險的公司實施強制性禁令，而歐盟也將在下周審查各成員國的進展。

儘管歐盟的態度十分強硬，但《金融時報》指出，由於歐盟頒佈新法前須要時間來取得歐洲議會和成員國的支持，因此現任歐盟委員會在其2024年任期結束前，不太可能通過強制實施禁令的新規定。

歐盟至今尚未回應路透社與《金融時報》的置評請求，但華為表示，公司反對歐盟將網路安全評估政治化的舉動，認為不遵循技術標準就評估網絡安全風險，或在沒有適當技術評估的情況下將特定供應商排除在外，違反了公平和非歧視原則，也違反了歐盟及其成員國的法律。