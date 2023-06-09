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大陸 大陸焦點 特派現場

美英澳核潛艇合作　中國代表痛批「掩耳盜鈴 暗度陳倉」

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中國代表批評美英澳核潛艇合作迫使成員國選邊站。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

國際原子能機構（下簡稱稱「機構」）六月理事會正在奧地利維也納召開。在中國推動下，機構連續第八次以政府間討論的形式審議美英澳核潛艇合作問題。中國常駐國際原子能機構代表李松昨8日發言，批評美英澳企圖把三國核潛艇合作包裝成無核武國家，要保障監督要做出豁免安排，就是掩耳盜鈴，想暗度陳倉。

陸官媒《環球時報》報導稱，李松表示，美英澳核潛艇合作的本質是美英作為核武器國家，與無核武器國家和軍事盟國澳大利亞開展核潛艇合作，涉及數噸武器級高濃鈾轉讓。美英澳出於眾所周知的地緣政治目的，悍然開展上述戰略性軍事合作，史無前例地跨越了《不擴散核武器條約》原則和實踐的門檻。此舉嚴重衝擊國際核不擴散體系，對機構保障監督機制構成嚴峻挑戰。

李松指出，美英澳核潛艇合作是冷戰思維和陣營對抗的產物。在機構把這個問題「政治化」「兩極化」，脅迫成員國選邊站隊，同樣是冷戰思維和陣營對抗的體現。

美國海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號(Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號(Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）

李松說，「美英澳企圖把三國核潛艇合作包裝成一個無核武器國家與機構秘書處之間的例行保障監督問題，要求援引全面保障監督協定第14條作出豁免安排，這無異於掩耳盜鈴，實際上就是想暗度陳倉，脅迫秘書處為這一合作背書。」

李松表示，美英澳聲稱要與機構秘書處制定相關安排，從而對將來尋求「海軍動力堆」的國家構成先例。「誰賦予了三國這樣的權利？其他國家有沒有發表意見的機會？」

李松質問，以前給別人立規矩的時候，都強調「成員國主導的政府間程序」，這回想給自己立規矩，然後再把這樣的規矩強加給其他成員國，就對應該由各方普遍參與的政府間程序很不情願，「百般阻撓，豈有此理！」

李松強調，美英澳核潛艇合作涉及複雜的政治、安全、法律、技術等方面問題，在成員國間存在巨大爭議。敦促美英澳以實際行動迴應國際社會關切，忠實履行核不擴散義務，與其他各方在平等和相互尊重基礎上保持坦誠、透明的溝通。中方希望機構總幹事充分尊重、客觀反映各方不同看法和關切，要求秘書處遵照機構《規約》和成員國授權，維護機構防擴散職能和權威，協助推進政府間討論程序。

報導指出，俄羅斯、巴基斯坦、埃及、南非、印尼、巴西、阿根廷等二十餘國代表在理事會期間踴躍發言，呼應中方立場和主張。

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