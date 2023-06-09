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中原大學攜手長榮航空　產學合作除役貨櫃設計再生

▲中原大學攜手長榮航空，除役貨櫃設計再生

▲中原大學攜手長榮航空，除役貨櫃設計再生。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為實現「資源有限、創意無限」的循環設計概念，中原大學與長榮航空合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，鼓勵學生發揮創意巧思，將除役航空貨櫃設計再生，喚起學生與民眾對綠色環保之重視，9日在中原大學宗倬章紀念廳舉行頒獎典禮，由中原大學董事長張光正及長榮航空總經理孫嘉明親自頒獎。

中原大學董事長張光正表示，中原大學非常重視環保，榮獲2022年行政院「國家永續發展獎」，而長榮公司也是國際評鑑備受肯定的企業，很高興雙方有合作機會，相信這只是個開始，未來希望能影響到其他大學，甚至成為好的樣本，影響到其他國際大學，推動環境永續發展。

長榮航空公司總經理孫嘉明指出，很榮幸能與中原大學共同舉辦第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽，展現雙方對於永續價值的重視。雖然目前作品僅以模型呈現，但未來長榮航空希望能將這些優異作品實際打造出來，讓公司減碳作為再往前邁進一步。

中原大學副校長洪穎怡表示，此次將產業議題鏈結在地大學進行設計教學與競賽，雙方已樹立了產學議題與設計教學鏈結的成功模式。而中原設計學院院長趙家麟則指出，航空貨櫃之再生設計是一個全新的循環設計議題，這是個全新的開始，明年預計擴展為全國性競賽，後年再擴大為國際性競賽。

▲中原大學攜手長榮航空，除役貨櫃設計再生

「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」以中原大學校園作為設計競賽的實驗場域，透過大學生創意設計的發想，在減廢的大目標下，將航空事業現有的貨運除役無效裝備予以創新設計，建構形成校園環境新亮點。中原設計學院四系共有7門課程參與本次競賽，學生333位、指導老師30位，學生需自行選擇中原大學校園內之公共空間作為設計基地，競賽分成「空間設計組」及「商業產品設計組」。

▲中原大學攜手長榮航空，除役貨櫃設計再生

「空間設計組」最大獎「設計大獎」得主為室設系鄒采廷同學，其作品「HIDDEN HILL」，基地選在眾多系館圍繞的草皮。鄒采廷分享作品理念，她認為這次設計應以學生跟教師為本，因此利用貨櫃堆疊、創造隱密性，讓學生在校園內有小角落可以自在休憩，放鬆身心靈。

▲中原大學攜手長榮航空，除役貨櫃設計再生

「商業產品設計組」之「金獎」由商設產品設計組林紘立、丘煦兆兩位同學以作品EVAChair獲得。林紘立表示，課堂上老師經常提醒設計要符合SDGs指標之責任生產，包括廢棄材料之再利用，這次能與知名企業長榮航空合作，同學都覺得很榮幸。

▲中原大學攜手長榮航空，除役貨櫃設計再生

中原大學設計學院指出，此次競賽自2022年9月即開始醞釀，雙方互訪尋求合作的可行性，中原師生也實地現勘進一步了解航空廢棄物的現況。今年2月長榮航空運送4件不同類型之除役航空貨櫃至中原大學，讓師生實際接觸，這也是航空貨櫃首度離開機場讓民眾近距離接觸的難得機會。

▲中原大學攜手長榮航空，除役貨櫃設計再生

配合頒獎典禮，中原大學與長榮航空在設計學院前「楓香詩園」以實體航空貨櫃打造成迷你貨櫃屋市集，將近年來長榮航空與供應商共同開發的機上減塑服務用品展示於屋內，現場一個個由廢棄貨櫃做成的吧台與裝置藝術，也充分展現了中原大學設計學院師生的創意。

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