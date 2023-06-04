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中原大學第65屆畢業典禮　期勉畢業生成為改變世界的力量

▲中原大學第65屆畢業典禮

▲張光正董事長分享中原大學近期榮譽事蹟。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歷經三年多的疫情，中原大學3日舉行111學年度實體畢業典禮，畢業生、家長格外興奮，校園內格外熱鬧。中原大學校長李英明強調，如今已進入數位的時代，與數位相關的科技日新月異發展，期許同學畢業後進一步讓自己數位轉型，並且要慎用數位科技，造福人群，成為改變世界的重要力量。

中原大學第65屆畢業典禮於中正樓禮堂盛大登場，校長李英明表示，中原大學秉持「全人教育」理念，除了培養學生專業知識，也重視學生博雅跨域的素養，使學生具備解決未來問題的關鍵能力，並且有面對未來的智慧。

李英明說，相信中原畢業生是體現「全人教育」理念、有全人素養的具未來性人才，有能力改變世界，讓世界愈來愈美好。

▲中原大學第65屆畢業典禮

▲市長張善政肯定中原為社會培育人才，是桃園的驕傲。（圖／中原大學提供）

中原大學董事長張光正向在場畢業生與家長分享中原大學近期榮譽事蹟，包括連續三年學士班新生註冊率100%、連續兩年榮獲教育部「高等教育深耕計畫」私立綜合大學最高補助金額、連續兩年蟬聯UVL大專排球聯賽公開一級男子組冠軍，以及睽違32年再度承辦全國大專校院運動會圓滿成功，也讓全國民眾看見這項在桃園發光發熱的重要運動賽事。

▲中原大學第65屆畢業典禮

▲美國天普大學前副校長戴海龍講座教授擔任「智慧話語」主講人。（圖／中原大學提供）

桃園市市長張善政出席典禮致詞時指出，恭喜畢業生從辦學績效非常好、「桃園的驕傲」的中原大學畢業，以中原大學賦予學生的能力與「全人教育」訓練，相信畢業生未來一定會有很好的發展。

張善政鼓勵畢業生不要放棄每一個讓自己經歷更多挑戰、吸收更多經驗的機會，也不要沉迷於小確幸，要勇於接受更大的挑戰，祝福所有中原畢業生「全人展翅‧如鷹上騰」。

▲中原大學第65屆畢業典禮

今年畢業典禮邀請到美國天普大學(Temple University)化學系講座教授戴海龍擔任主講人，戴海龍曾任天普大學副校長，現為中原大學化學系兼任講座教授，也是促成中原大學與美國天普大學設立「商學管理雙學士學位學程」的重要推手，使中原成為該校在台灣第一所合作推動2+2雙聯學位的大學。戴海龍期勉畢業生「不要怕跨出第一步」，只要找對方向、做好準備、努力與堅持、發揮想像與創作，未來一定會成功！

▲中原大學第65屆畢業典禮

中原大學學務處指出，畢業生致詞代表為企管系昌佳雯同學及國貿系陳約翰同學，分別具有原住民及外籍生身分，他們感謝中原大學是個最包容的大學，有著最大的彈性空間，讓他們在中原找到特別的自己，認同自己、也蛻變成有能力幫助社會的人。昌佳雯為畢業生最高榮譽「全人標竿獎」獲獎學生，本學年度共有9位畢業生獲此殊榮，象徵品格、專業兼具，學業、社團、志工、跨越均衡發展。外籍生陳約翰還以印尼文致詞，謝謝遠在印尼、觀看畢業典禮直播的家人們，他自豪地說：「由我就可證明，境外學生可以跟本地生一同學習、相互競爭與切磋！感謝中原大學提供友善校園環境。」

中原大學表示，今年畢業生人數共3700百多人，其中「中原大學與美國天普大學商學管理雙學士學位學程」誕生第一屆畢業生，共有9位學生同時取得兩校學位，成為炙手可熱的國際人才。中原大學全球校友總會總會長方俊能在畢業典禮上也不忘提醒學弟妹加入校友會，中原大學目前校友人數超過十四萬人，在全球五大洲、30個校友會遍布各國，將提供中原畢業生最豐富的資源與後盾。

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