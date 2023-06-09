四叉貓逛花市　買2500元花籃送「親藍名嘴」朱學恒！留1句話超酸

▲四叉貓送花籃給朱學恒。（左圖翻攝朱學恒FB／右圖記者劉昌松攝）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，曾遭朱學恒毫無預警地強吻、摟抱，甚至對她說「反正妳明天也不會記得」，消息震撼大批網友，網紅「四叉貓」劉宇稍早發文，一早起床後不知道要做什麼，於是跑到台北花市閒逛，買了2500元的花籃送給朱學恒，還寫下「親藍名嘴」。

網紅「四叉貓」今（9）早在臉書發文，因為遊戲的伺服器當機，一早不知道要幹嘛，於是到台北花市閒逛，順手買了花籃給朱學恒。他貼出訂購單，花籃要價2500元，上款寫著「朱學恒親藍名嘴」，下款寫著「大隻雞慢啼有限公司，四叉貓敬賀」，貼文的打卡地點就在台北花卉市場。

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對此，網友紛紛留言表示，「一個怎麼夠」、「明天他就忘記了」、「親藍（物理）名嘴」、「名符其實親藍名嘴，笑翻」、「不早說，我要資助欸」、「應該送三個花圈寫我，親，藍」、「傷害不大侮辱性極強」、「謝謝貓哥送花籃！下次要送時先通知一下，我也想要一起送大一點的，不過我還在斟酌上面的用字遣詞」、「想看花籃本尊」。

底下還有網友留言「笑死，想看朱學恒收到花籃時的嘴臉是怎樣」。四叉貓則引用朱學恒強吻鍾沛君時說得話，超酸回應，「反正他明天就不記得了」。