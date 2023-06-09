早處理少傷害！新北私幼餵毒　陳建仁點名侯友宜處理未如家長期待

▲陳建仁出席「2023第8屆鐵路便當節『啟程‧享食‧永續』開幕記者會」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

新北市板橋區某幼兒園餵食幼兒藥物，園內學童身上因此驗出「巴比妥」等藥物成分，引發各界譁然。對此，行政院長陳建仁9日受訪表示，新北市政府的反應，並未如家長以及社會大眾的期待，任何施政的時候，都是一定要劍及履及，馬上來進行，「希望侯市長及新北市政府都能夠積極亡羊補牢、勇於任事」。

陳建仁說，每一個孩子都是家裡面最珍貴的寶貝，這一次幼兒園裡面的教職員及管理者，所做的這些違失，甚至於非法的行為，都必須要徹底查辦。教育部曾5次通知新北市政府要積極處理相關的問題，「事情早一點處理，就能夠早一點減少傷害」。

「但是新北市政府的反應，並未如家長以及社會大眾的期待。」陳建仁說，現在能夠做的最重要的一件工作，就是好好來保護這些孩子，衛福部已經設立了專線，提供需要的家長來通報，至於這些孩子未來的檢測及醫療照顧等等，都能夠免費來給予。

陳建仁表示，很重要的一件事，就是在任何施政的時候，都是一定要劍及履及，馬上來進行，這件事情也可以看得出來，新北市政府在處理這件事情上確實有所延誤，「我們也希望侯市長及新北市政府都能夠積極亡羊補牢、勇於任事」。

陳建仁說，能夠這樣做的話，才能夠好好地保護每一個孩子，讓每一個孩子都能夠快樂地成長，所以這件事情是相當地重要，希望新北市政府要負起責任。