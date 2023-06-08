學生問「兩岸立場」　侯友宜：我反台獨反一國兩制、信守中華民國憲法

▲新北市長侯友宜出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日到政大演講，尾聲時開放現場學生Q＆A環節，過程中有學生問及兩岸立場、台美關係，侯友宜說，不管是什麼樣的共識，都要完全建立在中華民國憲法跟兩岸人民關係條例底下，沒有人不用法治來治國，先前也都用中華民國憲法讓兩岸關係穩定下來，「我反對台獨、反對一國兩制，我信守中華民國憲法」。

對於學生提問的兩岸關係，侯友宜回應，每個人都要遵照法治，以前也是靠憲法穩定兩岸關係，兩岸和平穩定最重要的就是中華民國憲法，他也很清楚說過，反對台獨，也反對一國兩制。

侯友宜強調，他會信守對中華民國憲法的承諾，「我是法律遵循者」，必須遵循憲法規定，然後往前走，兩岸關係一定是建立在中華民國憲法基礎上，兩岸交流要和平、對等、尊嚴、友善向前走，這是不變的態度，這是台灣最大公約數。

侯友宜重申，中華民國就是他的國家，他看過他的同仁在槍戰的過程中，最後蓋上中華民國國旗，這也是他追求的榮耀，為中華民國犧牲奉獻是他不變的初心，他選總統也是保持這樣的價值。

另有學生提及國防議題，他指出，時代在變，很多事情也在改變，現在最重要就是要提升防禦能力，「我是贊成全民國防的」，民間必須跟政府並肩作戰，提升自我防衛能力。

侯友宜強調，要建構「止戰於境外」，讓別人不敢攻進來，要全面規畫兵力質與量，提出募兵制與精兵制，使軍事訓練符合實質需求，有效提升戰力。