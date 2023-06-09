侯辦嗆「私幼餵藥」市長專案報告是政治操作　她批：這是侯友宜責任

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長更指控市府不聞不問。而侯友宜競選辦公室回應「該議題不應該延伸成政治性的議題」，時代力量立委王婉諭8日痛批，針對社會關注事件，到議會做專案報告是侯友宜的責任，哪個家長想得到，把自己的孩子送到準公共幼兒園，卻被餵食三級與四級毒品？發生這麼嚴重的事情，還要反過來被指責「別延伸成政治議題」？

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

而侯友宜競選辦公室發言人呂家愷則表示，大家都不想看到這種事情發生，但有心人士竟然把這個議題拿到新北市議會變成攻擊侯友宜的主題，要求侯友宜去進行專案報告。這個議題不應該延伸成政治性的議題，這是一個社會事件，就是積極馬上去應對。

王婉諭指出，新北市府本來有機會在接獲消息的當下就採取措施，避免更多孩子喝到來路不明的「飲料」，積極協助受害孩童進行檢驗，保全證據，保障孩子的權益，「家長們曾經呼救，但新北市府沒有聽見。家長們給過機會，但新北市府毫不領情。」



對於侯辦回應「這是一個社會事件，就是積極馬上去應對。」「要求侯友宜在議會進行專案報告，是一種有心人士的攻擊」，王婉諭痛批，請問新北市政府，究竟積極處理了什麼？5月中就已經報案，新北市府直到6月初才發一篇跟事實諸多不符的新聞稿，說會「專案處理」，這叫積極？

王婉諭表示，針對社會關注的事件，到議會做專案報告，給議員、給社會大眾一個交代，本來就是侯友宜身為市長該負起的責任，哪個家長想得到，把自己的孩子送到準公共幼兒園，卻被餵食三級與四級毒品？哪個家長想得到，發生這麼嚴重的事情，還要反過來被指責「別延伸成政治議題」？



王婉諭表示，很遺憾侯友宜顯然不理解家長們的擔憂與顧慮，直到現在還不知道為什麼這起事件會引發眾怒，很多人在網路上轉發分享，就只是不忍孩子們受到這種苦，只是不想要眼睜睜看著孩子在幼兒園被餵毒，主管機關卻視而不見，消極面對。



王婉諭批評，發展至今，報案人數跟檢驗確定的孩童人數都一直上升，事情還有諸多疑點。社會事件也好，政治議題也罷，為了追求真相、保障孩子的權益，「我們都不能就這麼算了。」