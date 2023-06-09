強吻性騷鍾沛君　朱學恒傳暫停直播、取消所有節目通告

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴朱學恒8日遭台北市議員鍾沛君指控在餐會中強吻性騷擾，雖然他已在同日晚間道歉，但還是無法平息眾怒。據傳，朱學恒現在除了暫停直播，就連節目通告也全部退光，不過，這個消息目前尚未獲得本人證實。

▲朱學恒因為性騷擾鍾沛君遭到大眾抨擊。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

鍾沛君8日在臉書發文指控，朱學恒去年8月在餐會中無預警對她強吻、摟抱，甚至說出「反正妳明天也不會記得」等話，事後卻能若無其事痛批其他性騷擾事件的加害者，讓她感到十分憤怒。對此，朱學恒在同日晚間分別於直播及臉書公開承認此事並道歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」

然而，這場風波並未隨著朱學恒的道歉平緩，反而有許多網友挖出過去他在節目上議正嚴詞批判性騷擾的片段打臉。據傳，朱學恒事後已經暫停直播，就連節目通告也全數退光，不過，這項消息目前仍未獲得本人證實。

另外，還有鄉民在PTT整理出2022年台灣YouTuber的贊助狀況，發現第一名是朱學恒，從2014年12月31日至2023年1月3日，共獲得1008萬9409元，位居第一名寶座，而且還是台灣所有YouTuber中，第一個抖內收入破千萬的頻道，第二名則是「中天電視台」，共有811萬6672元。

▲統計時間為2014年12月31日至2023年1月3日。（圖／翻攝自playboard）

若單看2022一整年的斗內金額，朱學恒抖內收入就高達592萬1522元，第二高的則是「館長」陳之漢，斗內收入為347萬8159元。第三名是「XiaoLin 小霖」，斗內收入為292萬8614元。不少網友紛紛驚呼，「朱真的是有吃到客群，扯」、「有夠好賺」、「真的是賺飽飽」、「罵人就有錢，真好賺」。

如今朱學恒坦承性騷擾鍾沛君，不少過去支持他的粉絲相繼湧入臉書留言痛批，「我怎麼追蹤這種人好可怕立馬退追」、「笑死人好意思嘴別人！大家別再抖內給他浪費錢」、「超傷心，請好好檢討。至少停止活動半年吧」、「身為多年粉絲真的無比失望，等等就把阿宅反抗軍的T恤丟了」、「太噁心啦你...虧大家都那麼信你」、「不要再抖內給性騷擾犯了，太鬧了」。

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