朱學恒強吻鍾沛君　律師：「強制猥褻」超過6個月仍可提告

記者崔子柔／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君昨（8）日在臉書發文揭露，她去年8月6日晚間遭名嘴朱學恒在餐會中毫無預警強吻、摟抱，並貼出朱學恒事後立下的切結書作證。常PO文提供法普知識與議論時事的律師林智群指出，「強吻除了是性騷擾外，還構成強制猥褻喔！非告訴乃論之罪沒六個月告訴期間問題」。

鍾沛君昨晚將此事曝光後，引起各界熱議，林智群也發了數篇文章討論此事，指出朱學恒PO的文章向「『所有』被冒犯的人道歉」，質疑受害者不只一人，更稱朱會馬上道歉是因為餐廳有監視器，「你以為對方這麼有羞恥心喔？」

▲朱學恒強吻鍾沛君。（資料圖／記者李毓康攝）



林智群另提到，「欸提醒一下，強吻除了是性騷擾外，還構成強制猥褻喔！非告訴乃論之罪沒六個月告訴期間問題」，也就是說，鍾佩君可以對朱學恒提起刑事訴訟。

▲林智群PO文。（圖／翻攝自Facebook）



朱學恒昨晚直播道歉，內容多次強調他「喝到斷片」，但他不會找任何藉口逃避。多數網友則對此說法感到反彈，紛紛留言表示，「說酒醉沒有足夠的判斷力，但還知道要去強吻一個女人，而不是去吻桌子或椅子」、「還知道等受害人落單時強吻2次，之後還會伶牙俐齒辯答跟坐Uber回家！是純粹是男性賀爾蒙理智線斷裂吧」、「還能判斷對方明天就忘記了」、「想要『酒精』幫他除罪嗎！？有夠噁心」。