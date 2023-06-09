朱學恒強吻鍾沛君一夜炎上　6千人洗版狂刷1疑點

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴朱學恒承認性騷擾國民黨台北市議員鍾沛君，表示當時自己喝到斷片，對於後續發生的事情不太清楚。然而，朱學恒8日晚間在臉書發出道歉文，隨即刪除又重發一篇僅34字的文章致歉，一個晚上吸引超過6600則留言，大家紛紛留言洗版要求他出面講清楚是否還有其他受害者，「所以冒犯了『多少人』」、「不是嘴別人性騷擾嘴得很凶？啊怎麼發生在自己身上只有兩行字而已」、「除了鍾沛君議員還有沒有其他受害者」。

▲朱學恒（左）在直播中承認性騷擾鍾沛君（右）。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所、鍾沛君）

鍾沛君8日在臉書發文指控，朱學恒去年8月在餐會中無預警對她強吻、摟抱，甚至說出「反正妳明天也不會記得」等話，讓她感到十分震驚與憤怒；而近期因為政壇性騷擾事件連環爆，她與朱學恒皆受邀上節目談論此事，沒想到朱竟然當著她的面，一副若無其事的樣子，還能義正辭嚴地痛批性騷擾，「他怎麼敢？他怎麼好意思？」

消息曝光之後瞬間引爆輿論，朱學恒8日晚間先是在直播中承認性騷擾鍾沛君，表明當天喝到斷片，後續發生的事情真心完全不清楚；接著，他又透過臉書發出一篇34字的道歉文，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」

▼▲朱學恒的道歉文被網友抓包有兩種版本。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所，下同。）

然而，有眼尖網友抓包，朱學恒的道歉文竟然有兩種版本，最初的版本是「向所有被我冒犯的人道歉」，後來刪文改成「向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」，因此懷疑是不是還有其他受害者。

事情經過一夜，朱學恒的臉書道歉文章截至9日上午7時已有超過6600人按下表情符號、6604則留言，大家紛紛洗版要求他出面說清楚，「不是嘴別人性騷擾嘴得很凶？啊怎麼發生在自己身上只有兩行字而已」、「除了鍾沛君議員還有沒有其他受害者」、「所以到底是一個還是很多個？為什麼剛剛的留言全不見了」、「好意思整天檢討別人」。

▲網友留言要求朱學恒講明白是否還有其他受害者。

就連「盾牌牙醫」史書華也留言質疑，「所以冒犯了『多少人』」；媒體人黃揚明則表示，「真的不行，我都還沒有吃到龍蝦你就爆了！（誤）不開玩笑，謝謝您讓我有機會上直播發聲，但這傷害造成了就無法彌補，成為您口中厭惡的魔，是最諷剌的。」

不過，也有少數支持者逆風留言，認為朱學恒已經認錯，知錯能改就好，「朱大翻車了！請勇於面對，加油」、「朱大錯就是錯！勇於認錯，盡最大力量去向受害人尋求原諒，也需痛改前非，藉此機會戒酒以免再有讓心中魔鬼有機可趁之機會，知恥近乎勇」。

▼也有粉絲留言認為，朱學恒應該藉此機會戒酒。

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