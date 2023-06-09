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朱學恒強吻鍾沛君要關？　高院昔判例：強吻屬性相關！以強制猥褻論罪

朱學恒性騷擾鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所、鍾沛君）

▲朱學恒性騷擾鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所、鍾沛君）

記者陶本和／台北報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中，對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」。對此，根據過去判例，2019年高等法院針對一名呂姓副理，同樣是強吻女性，認定屬「性」相關行為，以強制猥褻論罪，非較輕的性騷擾防治法處罰，當時該呂姓副理遭維持一審桃園地院判刑8月。

國民黨市議員鍾沛君8日揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中無預警強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」；朱學恒則在直播中坦承此事，並稱自己當天喝到斷片，真心不清楚，但強調這不是做出性騷擾的理由，願意承擔所有的後果，也願意接受後續法律責任。

有關「強吻」的相關法律責任，根據高等法院在2019年時，審理呂姓副理趁著深夜把女性下屬拉回家中強吻一案，當時高等法院認定「強吻」屬於「性」的相關行為，呂男不顧女方反抗硬親的行為，被認為應該要以「強制猥褻罪」處理，而非較輕的性騷擾防治法，因此維持一審桃園地院的8月刑期。

高院當時指出，「親吻嘴唇」依一般社會通念，向來被認為是與性相關的行為，「性騷擾防治法」也把偷親列為性騷擾行為態樣，若是未經同意以強暴方法親吻他人嘴唇，已達妨害對方性意思形成自由，所侵害的性自主權程度，應屬強制猥褻行為，並非僅止於性騷擾。

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