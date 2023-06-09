前員工控摸腿性騷　環團執行長遭停職深夜916字回應

記者黃翊婷／綜合報導

地球公民基金會執行長蔡中岳日前遭前員工曾姓女子指控摟腰、摸腿性騷擾，目前已被停職並接受調查。對此，蔡中岳8日透過臉書發出一篇916字的聲明，表示當下已立即道歉，現在仍願意為這件事情再一次深深致歉，「目前董事會決議將我調離行政職，在討論處理程序的期間，我都會請假，減少對調查程序的影響，靜候調查。無論調查結果為何，我都虛心接受。」

▲蔡中岳遭控性騷擾。（圖／地球公民提供）

政壇性騷擾事件連環爆，甚至延燒到文壇、教育界與社運界。曾在環團工作的曾女日前在臉書發文指控，10年前蔡中岳為地球公民副執行長，也是她的直屬長官，在一次人多的會議中，蔡穿過椅子，以攔腰勾肩搭背方式，觸摸她的腰與大腿，當被觸摸時自己有挪動身體表示拒絕，但因為會議人太多，無人察覺異狀，她退無可退，幾乎是以被半摟腰形式，以頭皮發麻狀態開完整場會議。

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曾女表示，去年3月曾在環團界其他人士協調下進行調解會，當時擔任地球公民執行長的李根政，及當時還是副執行長蔡中岳都有出席，針對性騷擾、不當解雇、辦公室霸凌、造謠等事件調解，但在聽到她說出自己的遭遇後，蔡只回答「抱歉，我真的不記得了」，而李根政則表示「會一力承擔」。

針對上述指控，地球公民基金會8日發布聲明，表示7日已經召開臨時董監事會，召集性騷擾申訴處理委員會，調查工作則擬由外部專家委員進行獨立調查，為了避免影響調查，蔡中岳也暫時停止執行長職務，改由他人代理。

蔡中岳8日晚間也在臉書發出一篇916字的文章表示，因文中指控發生在曾女任職期間，他立即報告董事會，並主動提出接受調查，以及退出處理此程序的討論過程，因此，在7日地球公民基金會的臨時董監事會中說明案情後，他隨即退席，「目前董事會決議將我調離行政職，在討論處理程序的期間，我都會請假，減少對調查程序的影響，靜候調查。無論調查結果為何，我都虛心接受。」

接著，蔡中岳提到，去年被曾女指控性騷擾時，當下雖然震驚，但無論他對於事發當下認知版本為何，在性平爭議中被害人的認知才是最重要的，所以當時便立即道歉，會議之後也有深切反省、檢討，是否自己對於身體界線的拿捏失當，造成周遭的人受傷、驚慌，「在此，我願意為這件事再一次地對曾小姐深深致歉。」

蔡中岳臉書全文如下：

各位好，昨天早上看到曾小姐貼文，因文中指控發生在她任職期間，我立即報告董事會，並主動提出接受調查，以及退出處理此程序的討論過程。因此，在昨晚地球公民基金會的臨時董監事會中說明案情後，我隨即退席。

目前董事會決議將我調離行政職，在討論處理程序的期間，我都會請假，減少對調查程序的影響，靜候調查。無論調查結果為何，我都虛心接受。由於以上行政流程，較晚做出回應，祈望曾小姐與各位關心的人見諒。也因此，接下來僅代表我自己。

在去年曾小姐所稱的會議上被指控性騷擾，我感到相當震驚。但無論我對於事發當下認知版本為何，我理解在性平爭議中，被害人的認知才是最重要的。因此，我在當下便立即向她道歉。該場會議後，也深切反省、檢討，是否自己對於身體界線的拿捏失當，造成周遭的人受傷、驚慌。

在此，我願意為這件事再一次地對曾小姐深深致歉。

在曾小姐去年的指控後，我一再回顧自己對身體界線的拿捏為何讓人感覺失當？或許是因成長經驗中，不分男女、性傾向、階級與年齡，肢體接觸如擁抱、輕拍、勾肩搭背，是我與熟識者表達友善的象徵，也因此輕忽自己行為可能造成他人不適。

謝謝曾小姐使我清楚意識到，我的人際互動模式與經驗，不能做為互動的唯一判准，尤其隨著身分角色的變化，伴隨而來的權力關係變動，更容易使互動對象在不同情境下感受壓迫，因而不敢表達不適。

誠如曾小姐文中所言，我跟曾小姐相識甚久，過去曾相處融洽，並於 2012 年邀請她到地球公民基金會任職；因職場上對公事討論有不同意見，時有衝突，導致私人互動減少。隔年（2013）她離職後，彼此的互動就更少了。

近日曾小姐的諸多指控（職場霸凌、不當解雇）非第一次，過去也曾有同事多次與她解釋跟對話；我在2016年期間，也曾與同事一起努力試圖化解這些衝突。2019年，曾小姐主動邀請我參加她的婚禮，當下我的心情是喜悅的，我甚至天真地將這一份邀請，視為過去職場上衝突有機會得到和解的象徵。

公開遭控訴，除震驚外亦有自責。「尊重每個人的身體」，是在去年會議後到今日，我時時刻刻提醒自己必須要謹守的課題。今日發文只是我粗淺的反思，後續我將以此事做為警惕、虛心學習。最後，除了再次對曾小姐致歉以外，我也想和在過去多年以來，同樣也有感覺遭我無意冒犯者一併致歉。再次感謝各位關心。

▼蔡中岳臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡中岳）

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