前員工控摸腿性騷　環團執行長遭停職深夜916字回應

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前員工控性騷　地球公民基金會執行長蔡中岳遭停職深夜916字回應

記者黃翊婷／綜合報導

地球公民基金會執行長蔡中岳日前遭前員工曾姓女子指控摟腰、摸腿性騷擾，目前已被停職並接受調查。對此，蔡中岳8日透過臉書發出一篇916字的聲明，表示當下已立即道歉，現在仍願意為這件事情再一次深深致歉，「目前董事會決議將我調離行政職，在討論處理程序的期間，我都會請假，減少對調查程序的影響，靜候調查。無論調查結果為何，我都虛心接受。」

▲▼地球公民執行長蔡中岳遭控性騷擾，已被地球公民暫停職務並啟動調查。（圖／地球公民提供）

▲蔡中岳遭控性騷擾。（圖／地球公民提供）

政壇性騷擾事件連環爆，甚至延燒到文壇、教育界與社運界。曾在環團工作的曾女日前在臉書發文指控，10年前蔡中岳為地球公民副執行長，也是她的直屬長官，在一次人多的會議中，蔡穿過椅子，以攔腰勾肩搭背方式，觸摸她的腰與大腿，當被觸摸時自己有挪動身體表示拒絕，但因為會議人太多，無人察覺異狀，她退無可退，幾乎是以被半摟腰形式，以頭皮發麻狀態開完整場會議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾女表示，去年3月曾在環團界其他人士協調下進行調解會，當時擔任地球公民執行長的李根政，及當時還是副執行長蔡中岳都有出席，針對性騷擾、不當解雇、辦公室霸凌、造謠等事件調解，但在聽到她說出自己的遭遇後，蔡只回答「抱歉，我真的不記得了」，而李根政則表示「會一力承擔」。

針對上述指控，地球公民基金會8日發布聲明，表示7日已經召開臨時董監事會，召集性騷擾申訴處理委員會，調查工作則擬由外部專家委員進行獨立調查，為了避免影響調查，蔡中岳也暫時停止執行長職務，改由他人代理。

蔡中岳8日晚間也在臉書發出一篇916字的文章表示，因文中指控發生在曾女任職期間，他立即報告董事會，並主動提出接受調查，以及退出處理此程序的討論過程，因此，在7日地球公民基金會的臨時董監事會中說明案情後，他隨即退席，「目前董事會決議將我調離行政職，在討論處理程序的期間，我都會請假，減少對調查程序的影響，靜候調查。無論調查結果為何，我都虛心接受。」

接著，蔡中岳提到，去年被曾女指控性騷擾時，當下雖然震驚，但無論他對於事發當下認知版本為何，在性平爭議中被害人的認知才是最重要的，所以當時便立即道歉，會議之後也有深切反省、檢討，是否自己對於身體界線的拿捏失當，造成周遭的人受傷、驚慌，「在此，我願意為這件事再一次地對曾小姐深深致歉。」

蔡中岳臉書全文如下：

各位好，昨天早上看到曾小姐貼文，因文中指控發生在她任職期間，我立即報告董事會，並主動提出接受調查，以及退出處理此程序的討論過程。因此，在昨晚地球公民基金會的臨時董監事會中說明案情後，我隨即退席。

目前董事會決議將我調離行政職，在討論處理程序的期間，我都會請假，減少對調查程序的影響，靜候調查。無論調查結果為何，我都虛心接受。由於以上行政流程，較晚做出回應，祈望曾小姐與各位關心的人見諒。也因此，接下來僅代表我自己。

在去年曾小姐所稱的會議上被指控性騷擾，我感到相當震驚。但無論我對於事發當下認知版本為何，我理解在性平爭議中，被害人的認知才是最重要的。因此，我在當下便立即向她道歉。該場會議後，也深切反省、檢討，是否自己對於身體界線的拿捏失當，造成周遭的人受傷、驚慌。

在此，我願意為這件事再一次地對曾小姐深深致歉。

在曾小姐去年的指控後，我一再回顧自己對身體界線的拿捏為何讓人感覺失當？或許是因成長經驗中，不分男女、性傾向、階級與年齡，肢體接觸如擁抱、輕拍、勾肩搭背，是我與熟識者表達友善的象徵，也因此輕忽自己行為可能造成他人不適。

謝謝曾小姐使我清楚意識到，我的人際互動模式與經驗，不能做為互動的唯一判准，尤其隨著身分角色的變化，伴隨而來的權力關係變動，更容易使互動對象在不同情境下感受壓迫，因而不敢表達不適。

誠如曾小姐文中所言，我跟曾小姐相識甚久，過去曾相處融洽，並於 2012 年邀請她到地球公民基金會任職；因職場上對公事討論有不同意見，時有衝突，導致私人互動減少。隔年（2013）她離職後，彼此的互動就更少了。

近日曾小姐的諸多指控（職場霸凌、不當解雇）非第一次，過去也曾有同事多次與她解釋跟對話；我在2016年期間，也曾與同事一起努力試圖化解這些衝突。2019年，曾小姐主動邀請我參加她的婚禮，當下我的心情是喜悅的，我甚至天真地將這一份邀請，視為過去職場上衝突有機會得到和解的象徵。

公開遭控訴，除震驚外亦有自責。「尊重每個人的身體」，是在去年會議後到今日，我時時刻刻提醒自己必須要謹守的課題。今日發文只是我粗淺的反思，後續我將以此事做為警惕、虛心學習。最後，除了再次對曾小姐致歉以外，我也想和在過去多年以來，同樣也有感覺遭我無意冒犯者一併致歉。再次感謝各位關心。

▼蔡中岳臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡中岳）

地球公民基金會執行長蔡中岳遭前員工指控性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／蔡中岳）

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
朱學恒強吻鍾沛君　律師：「強制猥褻」超過6個月仍可提告
達人「投400萬月爽領2.5萬」　勝過買房收租
「ETF配息王」竟只銅板價！　11.28%配息率稱霸
花12萬整理！神車「Dio50」塞進休旅車被偷　車主看監視器
歐弟離婚2年「身邊驚冒小10歲女星」　見女方家長被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵明年公司化！董事會名單提報政院　首任董總條件出爐

前員工控摸腿性騷　環團執行長遭停職深夜916字回應

新北幼兒園餵藥案　家長怒控教育局沒窗口：求償安置要問誰？

國中會考成績今出爐！8點開放查詢　網址看這邊

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

快訊／氣象局凌晨0：20發7縣市豪大雨特報　1縣市防豪雨

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報！「暖濕不穩」午後留意大雨

中榮超威！全球首創「小黑蚊貼片疫苗」　藥效可維持10年

本土球鞋品牌結束經營！顧客轟「等一年收嘸退款」　DEUX回應了

快訊／對流雲系旺盛！氣象局發「6縣市大雨特報」　宜蘭防豪雨彈

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

台鐵明年公司化！董事會名單提報政院　首任董總條件出爐

前員工控摸腿性騷　環團執行長遭停職深夜916字回應

新北幼兒園餵藥案　家長怒控教育局沒窗口：求償安置要問誰？

國中會考成績今出爐！8點開放查詢　網址看這邊

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

快訊／氣象局凌晨0：20發7縣市豪大雨特報　1縣市防豪雨

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報！「暖濕不穩」午後留意大雨

中榮超威！全球首創「小黑蚊貼片疫苗」　藥效可維持10年

本土球鞋品牌結束經營！顧客轟「等一年收嘸退款」　DEUX回應了

快訊／對流雲系旺盛！氣象局發「6縣市大雨特報」　宜蘭防豪雨彈

劍道男師幫女大學摸腿療傷不起訴　木刀打屁股糾正動作卻慘了

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！火大開罵全被截圖…警示1現象：會更精彩

台鐵明年公司化！董事會名單提報政院　首任董總條件出爐

劉仕傑被控性騷擾　黃國昌沈痛：希望他誠實說明

蔡瑞雪墾丁「內衣褲外穿」！　布料太少破尺度…網驚：服裝看不懂

超商連3天「7大品項買1送1」！　有大杯棉被拿鐵、香草牛奶雪糕

恐怖保母夫妻虐2月大男嬰！害腦出血+癲癇+多處骨折　法院重判9年

新北學童驗出「巴比妥」！他批心腸狠　揭8恐怖後果：嚴重影響智商

美媒Politico：布林肯計畫「最快下周」訪問中國

快訊／幼兒園爆餵毒5人到案　園長5萬交保！今檢警再約談3師說明

慎入！「肥蛆鑽皮膚」狂啃爛肉　天菜男醫打開紗布秒驚醒

生活熱門新聞

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報

國中會考成績今出爐！8點開放查詢

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

北北基等7縣市豪大雨！　今起致災降雨炸7天

12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

即／台中13男染猴痘…市府：這類人快打疫苗

台74線新匝道要來了！

穿瑜伽褲=不得體？她「1搭法」獲好評

板橋私幼餵藥案驗出「巴比妥」　醫揭「三級毒品」風險：恐致命

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

75歲賴世雄再婚照片曝光！教堂辦婚禮「穿軍裝帥氣迎娶老同學」

更多熱門

相關新聞

朱學恒強吻鍾沛君要關？　高院判例：以強制猥褻論罪

朱學恒強吻鍾沛君要關？　高院判例：以強制猥褻論罪

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中，對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」。對此，根據過去判例，2019年高等法院針對一名呂姓副理，同樣是強吻女性，認定屬「性」相關行為，以強制猥褻論罪，非較輕的性騷擾防治法處罰，當時該呂姓副理遭維持一審桃園地院判刑8月。

朱學恒強吻　律師：強制猥褻超過半年仍可告

朱學恒強吻　律師：強制猥褻超過半年仍可告

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

關鍵字：

性騷擾地球公民基金會

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱俐靜離世11個月…　Lulu凌晨突曬貼臉合照惹淚

台中5億高中生4大疑點　高大成轟夏男說謊

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面