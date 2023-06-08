「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉　鼓勵勇敢創業

▲「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新創之星x創天下競賽決賽暨頒獎典禮」、8日於中原大學舉行。副市長蘇俊賓表示，該項競賽共有158支隊伍報名，其中有42隊進入決賽，並有12隊獲得優勝；而創業是一條辛苦的路，也是自我挑戰、自我實踐與自我培力的過程，期許各團隊汲取寶貴的參賽經驗，未來都能在各行各業發光發熱。

蘇副市長提到，本次比賽各隊獲獎的比例不到10%，非常不容易，但參賽者在比賽過程中付出心血、發揮創意，想盡辦法透過團隊協作、嘗試創業的路，就是參加比賽最大的收穫，也是各團隊創業精彩的開始，尤其參賽過程中所結交的朋友、認識的老師、與主辦單位建立的人脈等，也都非常珍貴，其價值不亞於競賽獲勝。

中原大學副校長洪穎怡表示，今（112）年舉辦的「桃園新創之星x創天下」競賽共有33所大專院校、100多支隊伍及社會團體等參與，並邀請相關企業出題，由各團隊合力解決。本次活動也與國際團隊合作，希望參賽隊伍能與國際接軌，鼓勵優勝隊伍，未來都能持續往國際競賽邁進。

青年局長侯佳齡表示，本次競賽共徵得全台158件作品，參賽組別包含「青創實踐組」及「校園啟航組」，其中「青創實踐組」不限身分，只要是創業團隊或是8年內之新創企業皆可報名參加；「校園啟航組」則鼓勵在學學生跨校、跨領域組隊參加，並新增「共創挑戰」特別競賽型態，邀請三家新創企業（易佳電子商務股份有限公司、台灣先進智慧顯示有限公司、創博匯雙創服務有限公司）共同出題，鼓勵學生團隊運用所學，嘗試提出創新解決方案，讓創意發想得以於實務面實現。

侯局長指出，主辦單位除提供優勝團隊獎金之外，亦將協助媒合市府創業資源、取得商業合作及資金投資機會等；優勝團隊更可獲得進駐青年局所屬青創基地6個月免租金之優惠。此外，青年局也將持續提供各式創業資源，包含創業課程、創業諮詢及青創貸款利息補貼等，持續支持青創團隊發展、營運。

「桃園新創之星x創天下競賽」獲獎團隊：

「校園啟航組」科技應用組：科學毛怪（金獎）、Speech Fun（銀獎）、醫嘉科技（銅獎）

「校園啟航組」永續發展組：無碳極限（金獎）、鳳梨梨（銀獎）、銀享（銅獎）

「青創實踐組」科技應用組：智穎智能股份有限公司（金獎）、宇宙製造（銀獎）、鑪集國際有限公司（銅獎）

「青創實踐組」永續發展組：空調減碳異攻隊（金獎）、姿嘉麗植萃有限公司（銀獎）、Combogic Tech. 櫛構（銅獎）

包括市府青年局長侯佳齡、中原大學副校長洪穎怡、產學營運處產學長張雍、各新創企業及團隊等均一同出席頒獎典禮。