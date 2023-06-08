　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉　鼓勵勇敢創業

▲「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉

▲「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新創之星x創天下競賽決賽暨頒獎典禮」、8日於中原大學舉行。副市長蘇俊賓表示，該項競賽共有158支隊伍報名，其中有42隊進入決賽，並有12隊獲得優勝；而創業是一條辛苦的路，也是自我挑戰、自我實踐與自我培力的過程，期許各團隊汲取寶貴的參賽經驗，未來都能在各行各業發光發熱。

蘇副市長提到，本次比賽各隊獲獎的比例不到10%，非常不容易，但參賽者在比賽過程中付出心血、發揮創意，想盡辦法透過團隊協作、嘗試創業的路，就是參加比賽最大的收穫，也是各團隊創業精彩的開始，尤其參賽過程中所結交的朋友、認識的老師、與主辦單位建立的人脈等，也都非常珍貴，其價值不亞於競賽獲勝。

中原大學副校長洪穎怡表示，今（112）年舉辦的「桃園新創之星x創天下」競賽共有33所大專院校、100多支隊伍及社會團體等參與，並邀請相關企業出題，由各團隊合力解決。本次活動也與國際團隊合作，希望參賽隊伍能與國際接軌，鼓勵優勝隊伍，未來都能持續往國際競賽邁進。

▲「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉

青年局長侯佳齡表示，本次競賽共徵得全台158件作品，參賽組別包含「青創實踐組」及「校園啟航組」，其中「青創實踐組」不限身分，只要是創業團隊或是8年內之新創企業皆可報名參加；「校園啟航組」則鼓勵在學學生跨校、跨領域組隊參加，並新增「共創挑戰」特別競賽型態，邀請三家新創企業（易佳電子商務股份有限公司、台灣先進智慧顯示有限公司、創博匯雙創服務有限公司）共同出題，鼓勵學生團隊運用所學，嘗試提出創新解決方案，讓創意發想得以於實務面實現。

▲「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉

侯局長指出，主辦單位除提供優勝團隊獎金之外，亦將協助媒合市府創業資源、取得商業合作及資金投資機會等；優勝團隊更可獲得進駐青年局所屬青創基地6個月免租金之優惠。此外，青年局也將持續提供各式創業資源，包含創業課程、創業諮詢及青創貸款利息補貼等，持續支持青創團隊發展、營運。

「桃園新創之星x創天下競賽」獲獎團隊：
「校園啟航組」科技應用組：科學毛怪（金獎）、Speech Fun（銀獎）、醫嘉科技（銅獎）
「校園啟航組」永續發展組：無碳極限（金獎）、鳳梨梨（銀獎）、銀享（銅獎）
「青創實踐組」科技應用組：智穎智能股份有限公司（金獎）、宇宙製造（銀獎）、鑪集國際有限公司（銅獎）
「青創實踐組」永續發展組：空調減碳異攻隊（金獎）、姿嘉麗植萃有限公司（銀獎）、Combogic Tech. 櫛構（銅獎）

包括市府青年局長侯佳齡、中原大學副校長洪穎怡、產學營運處產學長張雍、各新創企業及團隊等均一同出席頒獎典禮。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／李正皓宣布退選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

盡情揮灑創作！新店溪2處防洪牆變身塗鴉專區

盛夏聽團仔首選　新北貢寮海祭8月福隆打頭陣

新北客家藝術下鄉列車啟動　巡迴29區展演76場次

基隆市府補助250萬推多元藝能　爬樹陶藝學習體驗超豐富

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」　海洋廣場化身網美打卡新景點

2023桃園閩南文化節6／10-7／2登場　五大活動展現閩南文化內涵

杜絕車輛改裝噪音民怨　蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地　免費體驗課程即起報名

世客博精華地段！　「好客農市」攤商招募中

「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉　鼓勵勇敢創業

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

老夫老妻溫馨吃甜品！　阿公拍餐點不忘拍愛妻

原民婚禮新郎喝開嗨翻　空中衝浪→桌子對折！

盡情揮灑創作！新店溪2處防洪牆變身塗鴉專區

盛夏聽團仔首選　新北貢寮海祭8月福隆打頭陣

新北客家藝術下鄉列車啟動　巡迴29區展演76場次

基隆市府補助250萬推多元藝能　爬樹陶藝學習體驗超豐富

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」　海洋廣場化身網美打卡新景點

2023桃園閩南文化節6／10-7／2登場　五大活動展現閩南文化內涵

杜絕車輛改裝噪音民怨　蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地　免費體驗課程即起報名

世客博精華地段！　「好客農市」攤商招募中

「桃園新創之星x創天下競賽」結果揭曉　鼓勵勇敢創業

中國知名作家章詒和被禁出境！稱當局提前告知「已算客氣」

美共和黨參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

盡情揮灑創作！新店溪2處防洪牆變身塗鴉專區

盛夏聽團仔首選　新北貢寮海祭8月福隆打頭陣

富邦、統一3連戰最終場移師台南　江少慶強碰勝騎士

專訪／學霸教授化身海洋教育使者　羅致遠：台灣應從恐海到探索未來

幼兒被灌「彩虹藥水」拔髮又撞牆　她心碎：不喝就關廁所

新北客家藝術下鄉列車啟動　巡迴29區展演76場次

基隆市府補助250萬推多元藝能　爬樹陶藝學習體驗超豐富

女友還是女傭？麥當勞女神作客男友家　「洗碗、擦桌、刷廁所」全丟給她！

紅毛猩猩指揮遊客翻包　見軟糖興奮帶位想領取

地方熱門新聞

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標

杜絕車輛改裝噪音　蘇俊賓建言陳建仁認同

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」

中大壢中畢業MV《藍白色的夢》　YT上架三周點閱破萬

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

水公司14日上午9時起停水21小時

縣府攜手台東大學廉政講堂第2彈

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

基隆市府補助250萬推多元藝能

屏東監理站＋潮州駕訓班　試辦機車考照千元吃到飽

台南連日降雨挹注水庫

更多熱門

相關新聞

BMW酒駕男撞毀無辜家庭　一審7/1宣判

BMW酒駕男撞毀無辜家庭　一審7/1宣判

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，黃男被依殺人罪起訴，全案本月7日在高雄地院召開辯論庭，受重傷的林男首度坐著輪椅出庭，林男痛批黃子洋說謊，企圖脫罪，要求法官對黃處以極刑，全案將在7月1日宣判。

美味是勝出關鍵　台東鬼頭刀創意料理優勝出爐

美味是勝出關鍵　台東鬼頭刀創意料理優勝出爐

蜜香紅茶評鑑　「紅烏龍茶」參賽被淘汰

蜜香紅茶評鑑　「紅烏龍茶」參賽被淘汰

桃園新住民學習楷模　百工菁英獎揭曉

桃園新住民學習楷模　百工菁英獎揭曉

桃園農田水利會100週年慶圖騰揭曉

桃園農田水利會100週年慶圖騰揭曉

關鍵字：

桃園新創之星創天下競賽揭曉

讀者迴響

熱門新聞

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

朱學恒現身直播　說明性騷擾始末

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

尋芳客殺人躲22年　死者女痛罵

即／新北幼兒園爆餵毒！園長5萬交保

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

更多

最夯影音

更多
王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～
「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面