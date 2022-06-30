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社會 社會焦點 保障人權

高雄BMW酒駕男撞毀無辜家庭　一審7／1宣判！重傷夫籲重判

▲▼林姓男子坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲被黃子洋酒駕撞傷的林姓男子坐著輪椅出庭，希望法官重判。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，黃男被依殺人罪起訴，全案本月7日在高雄地院召開辯論庭，受重傷的林男首度坐著輪椅出庭，林男痛批黃子洋說謊，企圖脫罪，要求法官對黃處以極刑，全案將在7月1日宣判。

▲▼BMW酒駕男到五福路開車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃子洋去年開BMW酒駕肇事，造成一死三傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，林男至今仍在積極復健，尚未上班，兩個女兒則已回到學校上課。

黃子洋在犯案後被羈押看守所，檢察官依殺人罪將黃男起訴，今年2月15日高雄地方法院開庭時，黃子洋和被害家屬都親自出庭，黃子洋在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜，據了解，這間房屋位於小港區漢民路上，市價約1600到1800萬之間。

▲▼林姓男子坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓男子本月初坐著輪椅到法院開庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

被害家屬對黃男的道歉相當不滿意，痛批黃根本沒誠意，只想拼交保，而磕這個3個響頭，「死去的人就可以回來嗎？」認為這樣的道歉「根本噁心」，而黃男也在4月份被法院裁定延長羈押2個月。

法院本月7日召開辯論庭，受重傷的林男首度坐著輪椅出庭，黃子洋和辯護律師在庭上仍不承認有殺人之故意，也對於自己的酒駕行為感到後悔，不過他在陳述時表示當時燈號是綠燈，他見到林家人後就急踩煞車。

被害的林姓男子本月7日首度到法院出庭，他痛陳整個車禍讓全家人天倫夢碎，而談到民事賠償部分，他也語帶哽咽的表示，「再多的錢也喚不回我老婆的命。」

林男在法庭上表示，希望法官能對黃子洋從重量刑，是否就是希望判黃死刑？林男指出，過去台灣酒駕致死的案件從沒聽說有人被判死刑或無期徒刑，他希望可以成為第一個判例，讓酒駕的人有所警惕。全案將在7月1日上午10時宣判。

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