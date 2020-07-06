考驗評審行不行！花蓮蜜香紅茶評鑑　2件紅烏龍茶參賽被淘汰

▲邀請行政院農業委員會茶業改良場等專家擔任評審。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮蜜香紅茶評鑑比賽6日登場，今年參賽共計有27位農友277處茶點。農業處長羅文龍表示，縣級蜜香紅茶評鑑比賽是縣內茶界盛事，今年除了有得獎賀匾，更特別訂製「十二座」金品獎座，彰顯得獎茶品的與眾不同，也更方便讓農友可攜帶至展場擺設協助行銷。

此外，得獎茶品包裝內除了會附有農委會茶業改良場推動的「2020花蓮蜜香紅茶TAGs分類分級圖卡」以協助消費者更加瞭解茶品的品質外，在金獎部分更增加一張名片大小的「金牌獎風味卡」詳加說明。

▲評鑑過程中發現有「兩件紅烏龍茶品」的烏龍參賽事件。

花蓮縣蜜香紅茶縣級評鑑，參賽點數每年逐漸增加，競爭也是逐年激烈；去年參賽點數共計266點，今年參加點數增加至277點（每一點以11台斤計算）。往年比賽場地外皆擠滿參賽者及觀賽者，今年因新冠肺炎疫情影響，並未對外開放觀賽，但農友角逐金獎企圖心更勝往年。今年十二座縣製級金品獎座將落誰家？預計7日於上午10時30分揭曉。

▲花蓮蜜香紅茶TAGs分類分級圖卡。

花蓮縣政府說明，為了達到比賽公平性，今年邀請行政院農業委員會茶業改良場等專家擔任評審。今年除了有3位評審外，相關工作人員也多達9位。

現場評審表示，今年參賽點數增加，競爭相當激烈，過程中除了發現有「兩件紅烏龍茶品」的烏龍參賽遭到淘汰外，只要有發現茶湯有塵味也將遭到汰除命運，或品質未達該獎項等級，也可能從缺。今年蜜香紅茶比賽將評選出12個金牌、25面個銀牌及30面銅牌。

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