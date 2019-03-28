桃園農田水利會100週年慶圖騰競賽　公開評選揭曉

▲桃園農田水利會100週年慶圖騰揭曉，總幹事黃金德（右三）手上拿的是第一名的設計作品。（圖／記者楊淑媛攝）。

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會為慶祝創會百年，舉辦員工100週年慶祝大會圖騰競賽，共有31件參賽作品，28日進行公開評選，由該會總務組廖啟男高分入選，獨得25,000商品禮券。總幹事黃金德指出，由於同仁對於水利會的組織文化、歷史及業務都有深刻了解與體會，因此鼓勵員工參與設計具代表水利會屬性與特性的圖騰，格具意義。

黃金德說，民國8年為了協助農民修建桃園大圳灌溉系統中的貯水池及給水路工程，於是成立了公共埤圳桃園大圳組合，為本會的肇創；百年來，該會的各項水利建設，提高用水效益、滿足灌溉需求，亦使桃園成為北臺灣最重要的稻米生產地。因此，今年歡慶該會百週年，舉辦系列慶祝活動，率先登場的即是同仁的100週年慶祝大會圖騰競賽。

▲桃園農田水利會100週年慶圖騰公開評選。▼第一名入選者的設計圖騰，將應用到百週年慶祝大會一系列的活動當中。（圖／記者楊淑媛攝）

總務組專委黃壽財說，水利會百週年的圖騰競賽，並未對外公開徵選，而是由會內同仁參加競賽，今天進行公開評選以「主題、元素、創意」為評分標準，並選出前三名及佳作五名，第一名入選者的設計圖騰，將應用到百週年慶祝大會一系列的活動當中。

評選結果名次如下：第一名：廖啟男(總務組)。第二名：林哲毅(工務組)。第三名：伍百合(資訊室)。佳作：林志浩(財務組)、游茹媛(財務組)、胡明豐(新莊站)、許雅婷(資訊室)、郭又綺(工務組)。