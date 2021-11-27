美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

▲▼總決賽須使用當天指定食材製作另一道創意料理，在限時2小時內完成兩道料理。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

推廣在地好食材，公開募集民眾應用台東當季旬魚「鬼頭刀」的創意食譜，台東縣政府26日舉辦「台東好食材全國創意料理食神大賽-第二屆主題鬼頭刀」賽，總獎金15萬元，吸引來自全國各地的料理好手報名，共有87件鬼頭刀創意料理食譜，其中社會組73件、校園組14件，評審選出最終進入總決賽6件作品，另辦理線上票選選出最佳人氣獎，決賽隊伍將獲獎金10000-20000元。

縣長饒慶鈴表示，縣府辦理「台東好食材全國創意料理食神大賽」，就是落實「吃在地、食當季」精神，透過料理創意，激發無限可能，肚臍橙的山珍與鬼頭刀的海味都是台東的美滋味，建立起對於自身文化、土地的認同。這讓我們更加肯定，台東不必複製都會的發展模式，而是掌握「慢」的價值，探索新的道路、建立新的價值觀。

▲▼每道料理須落實「吃在地、食當季」精神，透過料理創意，激發無限可能。

總決賽在關山鎮農會米國學校廚藝教室辦理，邀請《畫日風尚Sinasera 24》主廚楊柏偉（Nick Yang）、國立臺東專科學校餐旅管理科副教授鄒慧芬、台東桂田喜來登酒店主廚江昆松擔任評審團，選出具台東特色的鬼頭刀創意料理。

歷經兩個月的收件及評審，在激烈的競爭下，評審團根據料理的完整與可行性、主題與搭配性、創意與獨特性進行評分，評審團認為作品表現完整度高，很多料理一般民眾也可以在家裡嘗試，樂見民眾認識食材的特性注入創意的表現手法，許多參賽者也表示首次接觸鬼頭刀食材，反而激盪出多元的創意，整體看來食譜的可行性都不是問題，料理的美味仍是勝出的關鍵。

評審團選出的六組決賽隊伍於總決賽當天需重現參賽的食譜之外，須使用當天指定食材製作另一道創意料理。參賽隊伍需在限時2小時內完成兩道料理，每組於評審試吃評分時間有5分鐘時間發表創作概念。