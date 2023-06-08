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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳台美日將共享MQ-9B無人機即時數據　國軍：對相關臆測內容無所悉

▲國防部。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

英國《金融時報》報導，美、台、日將透過海軍偵察無人機共享即時數據，展現華府推動強化共同協作應對共軍犯台。對此，國防部今（8日）表示，對相關臆測內容並無所悉，籲請善盡查證責任，避免誤導視聽。

《金融時報》報導，美國國防承包商「通用原子航空系統」（General Atomics）將於2025年開始交付台灣4架MQ-9B「海上衛士」無人機。另報導也引述，熟悉售台MQ-9B的4名人士透露，華府允許將台灣「海上衛士」整合進區域內美軍和日本自衛隊使用的同一系統內，這將使美國及盟友、合作夥伴能同時觀察到由無人機蒐集到的相同資訊，即所謂「共同作戰圖像」（Common Operational Picture）。

不過國防部8日晚間6時35分發布新聞稿，針對媒體報導「美國、台灣和日本將分享海軍偵察無人機即時數據」，國防部表示，對相關臆測內容並無所悉，籲請善盡查證責任，避免誤導視聽。

上月美媒《國防郵報》報導，美國空軍已替我國國防部向通用原子航空系統公司訂購4架MQ-9B無人機，合約上限價格為2億1760萬美元，預計2025年完成合約工作。國防部長邱國正5月4日證實此事，戰規司長李世強則透露，2025年初跟年末在美各交機2架，由於出廠飛測的訓練模組跟場地無法整個複製到台灣，所以派飛官到美受訓，相關訓練今年就開始了。

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