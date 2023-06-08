傳美日與台同步海上偵查數據　陸外交部：反對建交國與台軍事聯絡

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英媒《金融時報》今(8)日引述4名訊息人士稱，「美國、日本和台灣地區將共享偵察無人機的實時資料。對此，中國外交部發言人汪文斌也回應，「中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯絡。」

汪文斌強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中美、中日關係的政治基礎。臺灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。

汪文斌表示，中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯絡，我們敦促有關國家恪守一個中國原則，不要製造台海局勢緊張因素。中方將堅定維護自身主權和領土完整。

▲台灣2025年將配備MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

據了解，英國「金融時報」今天引述4名知情人士披露，美、台、日將透過海軍偵察無人機共享即時數據，展現華府推動強化共同協作應對共軍犯台。

報導指出，熟悉售台MQ-9B的4名人士透露，華府允許將台灣「海上衛士」整合進區域內美軍和日本自衛隊使用的同一系統內。這將使美國及盟友、合作夥伴能同時觀察到由無人機蒐集到的相同資訊，即所謂「共同作戰圖像」（Common Operational Picture,COP）。

報導指出將台灣納入美軍與盟國間的相互作業極其敏感。一名美國軍方高層說：「日本和台灣之間、台灣和菲律賓之間、美國和這3國之間共享數據非常重要，但這也是大禁忌之一，因為中國會將其視為局勢升溫。」

一名參與這項計畫的軍方官員表示，台灣部隊將與美、日人員一起接受使用無人機系統的培訓。