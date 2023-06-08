　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

傳美日與台同步海上偵查數據　陸外交部：反對建交國與台軍事聯絡

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英媒《金融時報》今(8)日引述4名訊息人士稱，「美國、日本和台灣地區將共享偵察無人機的實時資料。對此，中國外交部發言人汪文斌也回應，「中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯絡。」

汪文斌強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中美、中日關係的政治基礎。臺灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。

汪文斌表示，中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯絡，我們敦促有關國家恪守一個中國原則，不要製造台海局勢緊張因素。中方將堅定維護自身主權和領土完整。

▲台灣2025年將配備MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

▲台灣2025年將配備MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

據了解，英國「金融時報」今天引述4名知情人士披露，美、台、日將透過海軍偵察無人機共享即時數據，展現華府推動強化共同協作應對共軍犯台。

報導指出，熟悉售台MQ-9B的4名人士透露，華府允許將台灣「海上衛士」整合進區域內美軍和日本自衛隊使用的同一系統內。這將使美國及盟友、合作夥伴能同時觀察到由無人機蒐集到的相同資訊，即所謂「共同作戰圖像」（Common Operational Picture,COP）。

報導指出將台灣納入美軍與盟國間的相互作業極其敏感。一名美國軍方高層說：「日本和台灣之間、台灣和菲律賓之間、美國和這3國之間共享數據非常重要，但這也是大禁忌之一，因為中國會將其視為局勢升溫。」

一名參與這項計畫的軍方官員表示，台灣部隊將與美、日人員一起接受使用無人機系統的培訓。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台新銀遭罰800萬！　理專11年挪用逾千萬款項
威力彩今衝4.8億！　「3生肖」財運爆棚
被笑「太短」殺死應召女！　博士女兒怒：她為讓我上學而死
快訊／75歲賴世雄「穿軍裝迎娶」！　婚禮照片曝光
性侵網美被質問！　「原子」小孩竟回：做了男生都會做的事
不用碗！李多慧「1招」煮泡麵　鄉民看呆了
繫放不到3個月！　台灣黑熊魂斷陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

19歲少年姓方取「1名」！生日蛋糕連10年被寫錯...嘆：我不是師傅

傳美日與台同步海上偵查數據　陸外交部：反對建交國與台軍事聯絡

女童排隊被撞「臉貼地」飛4公尺　家長怒控迪士尼「插隊黃牛」猖獗

高官不倫「白富美女主」炫富微博註銷！滿盒珠寶名錶　現況悲劇了

報復性旅遊助攻！攜程第一季營收「好過疫情前」

台學者蔡金樹遭軟禁？　海基會證實「已出獄」籲陸方依法保障人權

陸高考奇葩事件大盤點：黃金獵犬闖考場被架走、上廁所爆管全身濕透

陸金管總局局長：監管必須實現「全覆蓋、無盲區」

幼兒園「小便池內洗餐具」畫面噁炸！家長崩潰蒐證：已帶孩子退學

香港天橋底下最傳奇rapper　花190元體驗英文版「打小人」

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

19歲少年姓方取「1名」！生日蛋糕連10年被寫錯...嘆：我不是師傅

傳美日與台同步海上偵查數據　陸外交部：反對建交國與台軍事聯絡

女童排隊被撞「臉貼地」飛4公尺　家長怒控迪士尼「插隊黃牛」猖獗

高官不倫「白富美女主」炫富微博註銷！滿盒珠寶名錶　現況悲劇了

報復性旅遊助攻！攜程第一季營收「好過疫情前」

台學者蔡金樹遭軟禁？　海基會證實「已出獄」籲陸方依法保障人權

陸高考奇葩事件大盤點：黃金獵犬闖考場被架走、上廁所爆管全身濕透

陸金管總局局長：監管必須實現「全覆蓋、無盲區」

幼兒園「小便池內洗餐具」畫面噁炸！家長崩潰蒐證：已帶孩子退學

香港天橋底下最傳奇rapper　花190元體驗英文版「打小人」

泰樂何時回一軍？兄弟考量取捨　不排除3洋投

前北約秘書長：部分成員國可能「願派兵參戰」援烏克蘭

明迎鋒面甩雨彈！全台濕透「下周炸成黃綠色」　整天不定時有大雨

啤酒、音樂帶你嗨玩臺北！夏日「6大活動」接力登場、懶人包一次看

戴資穎自評「狀態普通」健康更重要　曝拚新加坡賽第3冠心態

片面終止台開執行豐洲二期開發契約　台中市府搶先提告結果曝

歐、美、中紛紛投資綠能　電力公司為能源轉型核心

快訊／台新銀遭罰800萬！　理專11年挪用逾千萬款項

遛狗遇浪幼貓！牠「母愛噴發」硬拗主人收編：帶喵喵走嘛

《腦海橡皮擦》導演操刀！山下智久戀愛了　失明畫家愛上聽障女孩

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

大陸熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

南非工作生1女「嬰兒長大膚色變深」他怒告

陸國企高層小三學生照出土！胖到80公斤真實顏值曝

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

陸國企高層當街牽小三2人都完蛋！女方也停職

黑熊縮水瘦成老鼠？動物園說明了

中國高考登場　「習語錄」成作文試題

伴娘擋門「給紅包才開」！伴郎竟「連人帶門踹飛」

陸國企高管帶小三「十指緊扣」逛大街 女生美到被街拍意外曝光

杭州電動車撞收費站瞬間爆燃　影片曝光

夫妻到香港餐廳吃「免費自助餐」　2分鐘逃跑

更多熱門

相關新聞

FT：台將藉MQ-9B與美日同步海上偵察作業

FT：台將藉MQ-9B與美日同步海上偵察作業

英國「金融時報」今天引述4名知情人士披露，美、台、日將透過海軍偵察無人機共享即時數據，展現華府推動強化共同協作應對共軍犯台。

快訊／今5時起偵獲37架次共機　國軍：執行遠海長航訓練、空中監偵

快訊／今5時起偵獲37架次共機　國軍：執行遠海長航訓練、空中監偵

白宮指解放軍咄咄逼人恐釀傷亡　北京反批美軍事挑釁

白宮指解放軍咄咄逼人恐釀傷亡　北京反批美軍事挑釁

2無人機墜毀卡路加　距離莫斯科僅280公里

2無人機墜毀卡路加　距離莫斯科僅280公里

美官員：烏克蘭在俄國境內「培養特工」

美官員：烏克蘭在俄國境內「培養特工」

關鍵字：

無人機外交部

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

台74線新匝道要來了！

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面