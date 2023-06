俄南部城市沃羅涅日「傳遭無人機攻擊」　撞進公寓大樓至少2傷

▲俄國南部城鎮沃羅涅日一棟公寓大樓遭無人機撞上。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

俄國南部沃羅涅日州(Voronezh)州長古謝夫(Alexander Gusev)證實,首府沃羅涅日一棟公寓大樓9日遭無人機撞上,導致10間住房受損,至少2人被碎玻璃劃傷,但治療後不需住院。他形容,這是一次明顯的攻擊事件。

《衛報》及《法新社》等外媒報導,居民9日上午通報聽見爆炸聲,不久後與俄國維安單位有關的Telegram頻道Baza等媒體就分享了建築物遭破壞的照片,還有人拍到無人機失控飛行的畫面。有消息宣稱,無人機裝載炸藥,被擊落後才撞進大樓,但任何具體細節都未獲官方證實。

A drone attack occured in #Voronezh, Russia. Local authorities report that at least ten apartments were damaged. pic.twitter.com/QawgH9i3Wu