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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／端午節前南下慰勉部隊辛勞　蔡英文：政府是國軍堅實的後盾

記者詹宜庭／台北報導

端午連假將至，總統蔡英文9日上午與國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人赴高雄勗勉「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」聽取部隊相關任務簡報，並與空機飛行員及飛彈連連長分別進行戰備通話，午間則與重要幹部及官兵代表會餐，至各桌慰勉官兵辛勞。

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

▲總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供，下同）

蔡英文表示，再過一個多禮拜就是端午連假，今天她提前到高雄的營區，感謝辛苦的國軍堅守崗位，讓國人可以安心過節。蔡英文首先到空軍防空暨飛彈指揮部，了解國軍近期任務執行的狀況，並用對講機跟飛行員和連長通話，她說「兩位都是傑出的女性軍官，我請他們保持監控，確保我們領空的安全。」

第二站，蔡英文赴陸軍第八軍團指揮部視察。蔡英文說明，她要代表全體國人，向大家致上最深的感謝，2017年她也來過第八軍團，當時尼莎和海棠兩個颱風，連續侵擾台灣。她來這裡的災害應變中心，除了掌握風災的動態，也對國軍弟兄姊妹，全力支援救災的付出，印象非常深刻，國軍除了戰備偵巡和教召訓練，在疫情期間，也協助防疫工作。最近工兵部隊也配合中央抗旱政策，投入曾文水庫的清淤工作，所有努力都充分展現出國軍保家衛國的精神。

「國軍是國家安全的守護者，政府會繼續做國軍堅實的後盾。」蔡英文指出，為了有專業、精實的國軍來守護國家與人民，政府近年來持續推動各項改革，讓部隊的訓練更紮實，管理制度更友善。蔡英文重申，她要再次感謝各位弟兄姊妹的付出，一起為國家的未來打拚。

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文勗勉「空軍防空部暨南部區域作戰管制中心」、「陸軍八軍團」。（圖／軍聞社提供）

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