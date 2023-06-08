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台灣2025年擁4架MQ-9B　金融時報：台將和美日同步海上偵察作業

▲台灣2025年將配備MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

▲台灣預計2025年配備MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

文／中央社

英國「金融時報」今天引述4名知情人士披露，美、台、日將透過海軍偵察無人機共享即時數據，展現華府推動強化共同協作應對共軍犯台。

報導指出，美國國防承包商「通用原子航空系統」（General Atomics）將於2025年開始交付台灣4架MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機。「海上衛士」能發現、追蹤及鎖定敵艦和雷達，是美國空軍在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞廣泛使用的「死神」（Reaper）無人機海上版。

共軍一旦犯台，水面艦艇和潛艦會在台海周邊行動，屆時「海上衛士」具備的能力至關緊要。平時它也能增強台灣與鄰國取得共軍在第一島鏈（台、菲、日均屬）的全面、即時動態。

熟悉售台MQ-9B的4名人士透露，華府允許將台灣「海上衛士」整合進區域內美軍和日本自衛隊使用的同一系統內。這將使美國及盟友、合作夥伴能同時觀察到由無人機蒐集到的相同資訊，即所謂「共同作戰圖像」（Common Operational Picture,COP）。

一名知情人士說：「我們將採取切實可行的方法，確保整合作業盡快完成。」

報導指出將台灣納入美軍與盟國間的相互作業極其敏感。一名美國軍方高層說：「日本和台灣之間、台灣和菲律賓之間、美國和這3國之間共享數據非常重要，但這也是大禁忌之一，因為中國會將其視為局勢升溫。」

一名參與這項計畫的軍方官員表示，台灣部隊將與美、日人員一起接受使用無人機系統的培訓。

前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）說：「MQ-9對這個戰區而言是一個相對較新的系統，我們已極為努力與這個區域的合作夥伴開始發展MQ-9與近地軌道衛星組成的通訊網絡，一如我們在中東、非洲和歐洲其他地方所做般。」

魯德還說，一旦美軍陸戰隊在夏威夷收到第一批MQ-9、美國空軍獲得在日本境外的飛行許可、日本海上保安廳與自衛隊開始部署MQ-9後，盟國間也將「開始探索如何建立共同作戰圖像」。

前美國國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）表示，將情報、監視和偵察系統聯繫起來的優勢顯著。

柯林克說：「中國人民解放軍入侵台灣和日本防空識別區的活動與日俱增，這無疑為加強兩國部隊，與包括美國在內的其他志同道合的利益相關者之間的合作，提供明確理由。」

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