水公司14日上午9時起停水21小時　台南北、東及中西區部分受影響

▲水公司為配合鐵道局辦理北區東豐路鐵道地下化1000m/m管線改善施工，以維台南市供水穩定，將自6月14日上午9時起至15日上午6時止，停水施工21小時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水公司為配合鐵道局辦理北區東豐路鐵道地下化1000m/m管線改善施工，以維台南市供水穩定，將自6月14日上午9時起至15日上午6時止，停水施工21小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

本次停水區域為台南市北區、東區及中西區部分里別，水壓降低區域為北區部分里，影響戶數共計32991戶(停水戶數29602戶、水壓降低戶數3389戶)，除停水區域外，其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。

本次停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：【停水區域】：1.台南市北區公園里、大興里、小北里(小北路以南)、長興里(長德街以東)、北華里(忠義路三段以東)。2.台南市東區大同里、成大里(台鐵鐵路以西) 、東門里(台鐵鐵路以西) 、圍下里(台鐵鐵路以西)。3.台南市中西區赤崁里、南美里、小西門里、南門里、郡王里、開山里、法華里、永華里、城隍里

【水壓降低區域】：台南市北區小北里(小北路以北)、長興里(長德街以西)、北華里(忠義路三段以西)。自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https://wateroff.water.gov.tw/)查詢。