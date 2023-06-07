台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰...驚悚畫面曝

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市新營區太子路今(7)日上午8時許發生嚴重車禍！一輛紅牌重機直行欲通過路口時，與另輛機車發生碰撞，再波及前方機車，釀成3人受傷，其中無辜女騎士撞上電線桿後，左小腿當場斷裂噴飛，肋骨、腰椎皆嚴重骨折，詳細肇責還有待釐清。

▲太子路路口發生3車連環撞嚴重車禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據監視器影像，重機當時行駛在太子路，超越1輛機車後準備通過閃黃燈路口，這時另輛機車從閃紅燈的巷子竄出，重機見狀立刻往右側偏移，仍閃避不及撞上，接著重機失控往前滑行，波及到前方機車，機車女騎士連人帶車撞上電線桿才停下，現場一片狼藉。

此案發生在上午8時9分，台南市消防局獲報派遣新營分隊前往救援，其中50歲賴姓女騎士的傷勢最為嚴重，不僅斷掉的左小腿噴飛一旁，胸部嚴重變形，腰椎、鎖骨與肋骨皆骨折，出現氣血胸情況，救護人員緊急用止血帶纏繞左腳斷口處，並將斷肢撿回，經適當處理後避免壞死，一併送往醫院。

此外，騎乘重機的43歲蔡姓男子全身多處擦傷、無生命危險，從巷子竄出的31歲謝姓男騎士右膝蓋疑似骨折，住院觀察中。

3方騎士酒測值皆為0，肇責部分則有待製作筆錄後釐清，呼籲駕駛人行經閃光號誌路口時，應遵守停、讓規定，减速慢行，注意行車安全。