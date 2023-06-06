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台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

▲台南市警歸仁分局區發生民宅槍擊案，柯姓槍手對民宅大門連開10多槍，警方循線查獲槍手，經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局區發生民宅槍擊案，柯姓槍手對民宅大門連開10多槍，警方循線查獲槍手，經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案震驚全國，南區、歸仁區又接連發生槍手持衝鋒槍掃射尋仇事件，2名槍手落網投案，但在網路上已引起網友熱議，甚至有人反諷「是不是只有我沒槍？」，國民黨市議員蔡育輝認為接連發生槍擊案令市民對台南治安憂心，民進黨議員陳皇宇則認為2案槍手警方迅速緝獲，值得市民為警方表現按讚！

▲台南市警歸仁分局區發生民宅槍擊案，柯姓槍手對民宅大門連開10多槍，警方循線查獲槍手，經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝說，南區、歸仁區接連發生槍擊案，讓市民有槍擊案頻傳、治安不佳的憂心，尤其歸仁槍擊案，涉案槍手是角頭，他有武力，警方應加緊破案，以免因尋仇報復而再發生槍擊案，市府應檢討是不是警力不足，不要忙著總統選舉，應防患未然，台南常常發生槍擊案，市民會感到憂心，警方要用心破案，讓百姓無憂。

▲台南市警歸仁分局區發生民宅槍擊案，柯姓槍手對民宅大門連開10多槍，警方循線查獲槍手，經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨市議員陳皇宇則表示，感謝警方用生命保護市民，南區及歸仁區2起槍擊案，警方案發後都馬上破案，迅速緝獲槍手及讓槍手出面投案，掌握情資正確，做得很好，但要查明槍枝來源，也希望市民為警方表現按讚，給警方信心。

據了解，台南南區萬年五街，6月2日下午1名33歲林姓男子持衝鋒槍朝水產店掃射25槍，幸好市警六分局警方接獲線報預先部署埋伏，當場開槍反擊，射中林嫌臀部，將他逮捕戒護送醫；未料6月4日凌晨，即有柯姓男子涉嫌持槍向歸仁區成功路上1家民宅大門連開10多槍後揚長而去，歸仁分局成立專案小組，循線查緝，迫使柯嫌攜帶長短槍各一，及百餘發子彈向警方投案，經檢察官複訊後依涉嫌槍砲等罪嫌向台南地院聲押，法院於5日晚上以他涉嫌槍砲等罪嫌重大，有再犯、逃亡之虞准予羈押。

▲台南市警歸仁分局區發生民宅槍擊案，柯姓槍手對民宅大門連開10多槍，警方循線查獲槍手，經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南僅隔2日就接連發生槍擊案，且槍手火力強大，引起網友熱議論戰，甚至有多人留言：「是不是只有我沒槍？」，民眾質疑槍枝在警方積極肅槍掃黑下，似乎有不減反增之感。

其實這2起槍擊案，台南警方都精確掌握涉嫌人的身分，讓2名槍手迅速落網，沒有演變成黑道火拼事件，但話雖如此，市民的觀感就不一樣，民眾會覺得「好像到處都有槍枝」、「台南治安惡化」、「生活環境好像不安全」、「槍擊案好像隨時都可能發生」、「黑道尋仇會不會被波及」…，讓市民對治安感到憂心。

▲台南市警歸仁分局區發生民宅槍擊案，柯姓槍手對民宅大門連開10多槍，警方循線查獲槍手，經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

持平而論，台南市警方對打擊犯罪是有底氣與能力的，重大刑案在台南破案率可說近百分之百，台南市警方破案實力有目共睹，但為何歹徒仍敢冒險犯案，無懼南警震懾而囂張妄為？箇中原因值深入檢討，才能克敵機先。

市民對治安的感受是最直接的，是主觀感受而非客觀分析，警方要拿出強而有力的治安作為，透過媒體報導公告市民周知，才能扭轉市民對治安的印象，還給警方及台南治安一個公道。

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