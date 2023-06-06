台南3天2槍案　議員：現在槍是全民普發？

▲台南歸仁民宅槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南學甲88槍槍擊案震驚全國，南區、歸仁區在3天內發生2起槍擊案，讓當地人心惶惶。對此，台灣基進議員李宗霖在議會質詢詢問，「我們台南的市民沒辦法分辨子彈是藍還是綠的，只想知道台南安全嗎？」「為什麼現在台南這麼多槍？是全民普發是不是？」

李宗霖6日在議會質詢時，先向市長黃偉哲表示，民進黨在台南執政30年，過去代表進步的價值跟理念，但現在卻頻傳性騷擾、槍擊事件，是不是本土執政的榮光退步或消失了？

▲台南市警察局長廖宗山、台灣基進議員李宗霖。（圖／翻攝台南市議會直播）



針對槍擊案，李宗霖表示，近日歸仁民宅被開17槍、南區的水產行被開25槍，加上日前學甲的88槍擊案，「雖然88槍是國民黨的王文宗做的，但問題是，台南的市民分不清子彈是藍還是綠的，是本土還是非本土的，所以只想知道台南安全嗎？」

李宗霖補充，他知道台南警方很辛苦，對於案件後的追查能力也很強，但他希望可以把警力補足，並在犯罪發生前遏止，期盼市府有更多作為，「感謝基層員警用性命在保護我們的台灣」。

對此，台南市警察局長廖宗山表示，槍枝的問題非常複雜，有從貨櫃走私，也有從漁船走私的，目前發生的槍擊案都是零星個案，警方也很快就將嫌犯逮捕。