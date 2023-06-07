快訊／賴清德：性騷查證屬實永不任用　復知政府單位＆公司

▲民進黨主席賴清德主持中常會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#Me Too」風波延燒，近日爆出台南市府前副發言人易俊宏遭控性騷後，轉任台南市議員林依婷法務助理，以及性騷慣犯羅紹齊，竟也在台南市政府新聞部工作，引發社會譁然。對此，民進黨主席賴清德7日宣布3大黨務革新方向，宣布秉持「零容忍」處理原則，如果查證屬實，一律開除，永不任用，情節嚴重還會移送法辦，也會復知黨部其他單位、地方黨部、政府單位、公司。

賴清德今天下午主持中常會時，提出3大黨務革新方向，第一是加強通報機制，新增外部的社工支援系統，讓當事人可尋求專業的支持與協助，第二是秉持零容忍的處理原則，第三是修改內規，建立更友善的工作環境。

賴清德會中表示，將秉持「零容忍」處理原則，任何的申訴一定都會進入性平的程序，只要申訴，透過上訴4個管道，一定會進入性平程序，也就是透過黨內的性平小組先來協助，後續會有外部的性平委員會來協助保護當事人權益的程序，然後，在進行的過程當中，被害同仁在內部諮詢的過程中，在經同仁同意的情形下，全程得有一名性平申訴委員會的委員陪伴，或者是心理輔導師來陪伴並協助他。

賴清德強調，如果查證屬實，一律開除，永不任用，情節嚴重還會移送法辦，也會把這個結果復知給包括在黨部其他單位、地方黨部，或者是在政府單位，甚至公司，民進黨一定會復知這個情況，以追究他的責任，這個是在零容忍的處理原則之下。