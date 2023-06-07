快訊／民進黨提「性騷防治加強方案」　增設外部救濟管道

▲民進黨主席賴清德主持中常會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日民進黨內爆出多起黨工遭性騷案件，引發政壇「#Me Too」風波延燒。民進黨主席賴清德7日主持中常會時，提出3大黨務革新方向，黨秘書長許立明亦報告「性平改善與性騷防治加強方案」，改善方向分為「防治」及「救濟」雙管齊下，救濟部分透過新增申訴管道，包含增加外部管道與內部申訴機制，強化申訴方式。

賴清德今天在主持中常會時，提出3大黨務革新方向，包括：加強通報機制，新增外部的社工支援系統，讓當事人可尋求專業的支持與協助；秉持零容忍的處理原則，如果查證屬實，一律開除，永不任用，情節嚴重還會移送法辦，也會復之黨部其他單位、地方黨部，或者是在政府單位，甚至公司；修改內規，建立更友善的工作環境。

針對修改黨內規定部分，賴清德說，這部分由秘書長許立明、主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕負責，正在進行黨內相關規定的修訂工作，目的就是希望建立一個更友善的性平工作環境。他說，除了3大黨務革新以外，也將進行「性平教育」，黨內的性平教育，自己會親自參加，黨中央跟地方黨部相關同仁，也通通都要加入這個性平教育。

據轉述，許立明會中談及，因應近期性平案件，中央黨部提出「性平改善與性騷防治加強方案」草案，今天提出的報告主要是討論的初步方向，並以此草案為基本，未來也會與相關團體、專業人士及基層黨工等「由下而上、由外而內」針對該草案進行對話溝通，在傾聽及凝聚各方意見，讓機制更完善後，未來會明確建立，並提交中常會或中執會中進行通過。

許立明說明，這項草案的改善方向，分別為「防治」及「救濟」兩部分雙管齊下，防治策略部分透過書面聲明、行為準則和性平課程，加強本黨主管處理能力、與受雇員工性別意識，從源頭遏止性平案件發生；救濟部分透過新增申訴管道，包含增加外部管道與內部申訴機制，強化申訴方式。另透過明定處理準則（納入申訴委員會外部委員參與申訴救濟流程、明定各階段處理方式），改善性平事件救濟和處理流程。

此外，針對民進黨立法院黨團將提出修法草案，賴清德會中表示支持，他說，要修法建立一個台灣社會性平更友善的工作環境，由行政院提法案，黨團一定會盡速進行修法，民進黨希望這一次的性平事件，不僅民進黨改善，也希望用民進黨改善的決心，然後去推動修法，建立全台灣更加性別平等的工作環境。