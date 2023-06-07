民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！　 陳玉珍氣炸全說了

▲國民黨立委陳玉珍痛批，民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨連日爆發數起受害者自訴曾遭性騷事件，外界紛紛籲綠營檢討相關機制。對此，國民黨立委陳玉珍今（7）日受訪時表示，針對《公職人員選舉罷免法》修正，國民黨曾提出加嚴版本，包括「性侵害犯罪者不得參選」，卻遭民進黨立委一致反對，她呼籲民眾不要只看民進黨的「文青」文宣，而要審視實際作為。

陳玉珍接受媒體人王淺秋主持的節目《千秋萬事》專訪時表示，如今檢驗民進黨的標準只有一個關鍵，就是當案件發生且受害者求助時，主管和黨中央如何處理。她指出，在民進黨內部，性騷擾案件頻頻發生，許多人一直在這個群體中受到壓抑。然而，當這些受害者向上級報告時，上級卻為了維護黨的形象而壓下，「這已經演變成一種結構性的犯罪」。

陳玉珍批評，許多年輕人最初加入民進黨，都是抱持著理想和熱忱，他們支持民進黨所標榜的進步價值觀，因此遭遇到這種事情時，必然感到極挫折。這種情況對他們的人生產生了重大影響，尤其是他們所信仰的價值觀造成了身心創傷。

▲民進黨只說不做？陳玉珍批評綠營言辭空洞缺乏實際行動 。（圖／記者屠惠剛攝）

「民進黨真的很會說！」陳玉珍進一步表示，民進黨主席賴清德曾表達不以大局為重的立場，但民進黨往往只善於言辭，卻缺乏實際行動。她舉例指出，前一陣子《公職人員選舉罷免法》修正案中，國民黨提出「性侵害犯罪者不得參選」，卻被民進黨全員反對。陳玉珍直言，「當他們（民進黨）說得很漂亮的時候，還要看他們的投票行為到底是什麼。」

根據今國民黨團黨團大會通過的決議資料，在「公職人員選舉罷免法第26條」修正動議中，國民黨團新增曾犯刑法第339條之4及性侵害防治犯罪法第2條、兒童及少年性剝削防制條例之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。

國民黨團總召曾銘宗當時曾表示，政院版本基本上國民黨團都支持，感謝民進黨贊同國民黨團想法，增列曾犯詐欺罪也不得登記參選，但遺憾的是，另一條犯性侵罪也不得參選的條文，被民進黨以人數優勢否決不敢跟進。